Springsteen a Monza: il video della Gerascia dall’alto

Eccoli i 70mila alla Gerascia a Monza per Bruce Springsteen ripresi da un drone alle 22 di martedì 25 luglio. Il video è stato pubblicato dalla Barley Arts di Claudio Trotta che ha organizzato il concerto: un paio di minuti per mostrare dall’alto l’area del prato con il palco illuminato e il pubblico, una manciata di secondi per fare vedere lo stesso luogo alle sei del mattino del giorno dopo. Spente le luci dopo più di un anno di attesa e il superlavoro degli ultimi quattro giorni per superare gli ostacoli dei grossi danni lasciati dai nubifragi che si sono abbattuti su Monza e sulla Brianza tra il 21 e il 24 luglio.

Nei commenti al post continuano le critiche per le code in uscita. Un deflusso poco agevole, pur se sotto gli occhi delle forze dell’ordine mobilitate anche con videowall, elicotteri e droni. Peccato, perché il concerto è stato meraviglioso. Di sicuro storico per Monza.