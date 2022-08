Sovico: arrivano i Minions al Cinema Nuovo e regalano i pop-corn

Dal 18 agosto arriva al cinema la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Il nuovo cartoon della saga sulle irresistibili creaturine gialle torna sul grande schermo e il cinema “Nuovo” di Sovico non tradisce le aspettative tanto da riservare ben 6 serate ed una proiezione pomeridiana (da giovedì 18 a martedì 23 agosto) alla pellicola dell’estate più attesa dai bambini, ma anche da molti adulti.

Sovico: arrivano i Minions dopo Ferragosto

Ma non solo. Alle proiezioni serali di venerdì 19 e martedì 23 agosto il cinema regala i pop corn ai bambini fino ai 10 anni. Nel cartoon “Minions 2” scopriamo come, già da piccolo, Gru diventa un super criminale insieme alla ghenga dei piccoli aiutanti gialli. Per gli appassionati di ogni età, l’appuntamento speciale al cinema “Nuovo” di Sovico è come detto da giovedì 18 a martedì 23 agosto, con lo spettacolo delle 21.15. Domenica anche dalle 17. Biglietto intero 7 euro, ridotto 6