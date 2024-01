Seregno, una serata a teatro con Cancro Primo Aiuto per il progetto parrucche

Il teatro come occasione concreta per essere di aiuto a chi soffre. Mercoledì 31 gennaio, alle 21, il San Rocco di via Cavour a Seregno accoglierà la rappresentazione di “Pot Pourri d’Amore”, spettacolo ideato e diretto da Gabriele Cirilli, con la collaborazione di Valter Lupo, e prodotto da La Factory e da Ma.Ga.Mat, che vedrà come protagonisti sul palco gli allievi de La Factory dello stesso Cirilli. L’iniziativa è stata promossa da Giacinto Mariani, già sindaco di Seregno tra il 2005 ed il 2015 ed oggi capogruppo della Lega in consiglio comunale, ed ha la finalità di raccogliere fondi con i quali finanziare il progetto parrucche di Cancro Primo Aiuto, attività proposta per la prima volta nel 2009 all’ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, che consiste nel donare una parrucca alle donne sottoposte a cicli di chemioterapia o radioterapia, per ridare un po’ di serenità a persone loro malgrado costrette a fare i conti con il cancro, riducendo il trauma della perdita dei capelli.

Cancro Primo Aiuto: un viaggio con tema l’amore

Gabriele Cirilli

Il canovaccio del testo proposto avrà come suo tema l’amore, argomento di cui si parla molto, ma che spesso è poco conosciuto dai più. Per questo, Cirilli e La Factory hanno ripreso i brani più famosi, e non solo, di opere teatrali, di opere tragiche greche, di film cult, dei cartoni animati di Walt Disney e di musical, per farne una miscela, appunto un pot pourri, avvincente ed emozionante, in grado di coinvolgere lo spettatore che si trova ad esplorare tutte le sfaccettature di un sentimento tanto nobile e gentile, quanto potente e distruttivo. Si spazierà così da Romeo e Giulietta a Cyrano, da Filumena Marturano ad Admeto ed Alcesti, da Penelope ad autori come William Shakespeare, Bertolt Brecht, Omero, ma anche Stefano Benni ed Alda Merini. Per informazioni o per la prevendita dei biglietti, occorre contattare Giacinto Mariani (telefono: 351/ 8852247).