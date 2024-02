Seregno, un ciclo di tre concerti ricorderà il medico Francesco Scamazzo

“Soli Deo Gloria”. Sarà questo il titolo del ciclo di tre concerti che, nelle prossime settimane, permetterà di ricordare a Seregno la figura di Francesco Scamazzo, medico di base molto conosciuto ed altrettanto amato sul territorio locale in particolare e più in generale in quello della Brianza, scomparso all’inizio dello scorso mese di ottobre, all’età di 73 anni. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Seregno, con la collaborazione dell’accademia filarmonica “Città di Seregno”, del gruppo solidarietà Africa, del coro “Don Luigi Fari” e della cappella musicale “Santa Cecilia”, è scaturita dal desiderio di Donata Nobili, moglie di Scamazzo, di preservare la memoria del marito, uomo di grande cultura, che aveva proprio nella musica una delle sue passioni. Determinante è stato il contributo in chiave organizzativa di Lorenzo Zandonella Callegher. La prima serata, in calendario sabato 16 marzo, alle 21, vedrà protagonista Davide Paleari, che si esibirà all’organo della basilica San Giuseppe. Successivamente, giovedì 25 aprile, alle 21, nel santuario di Santa Valeria, sarà la filarmonica a fiati “Città di Seregno”, diretta da Mauro Bernasconi ed accompagnata all’organo da Lorenzo Zandonella Callegher, ad occupare la scena, mentre sabato 11 maggio, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, sarà la volta dell’“Ensemble Ambrosiano”, con gli apporti, tra gli altri, di Emilio Consonni all’organo, della cappella musicale “Santa Cecilia” e del coro “Don Luigi Fari”.

«Saranno tre momenti per commemorare il compianto ed amato dottor Francesco Scamazzo-spiega Lorenzo Zandonella Callegher– ed un’occasione di incontro, per celebrare, ricordare, ringraziare. Il dottor Scamazzo amava la musica ed era anche organista. In tutto questo, mi ricorda il celebre dottor Albert Schweitzer, una persona di fede, una vita dedicata alla cura ed alla vicinanza dei malati ed alla passione musicale da condividere con gli altri. Ci saranno tre brani conduttori all’interno dei tre concerti: erano i brani che Francesco e la moglie Donata ascoltavano e gradivano nei loro momenti insieme e verranno proposti con versioni ed organici differenti. Ringrazio la signora Donata per il generoso contributo, che consentirà anche di solennizzare ed arricchire le manifestazioni delle feste patronali».

Memoria: le altre iniziative previste

Ma non finisce qui. L’associazione medici di Seregno e Brianza, presieduta per oltre un trentennio da Scamazzo, ha intitolato alla sua memoria il corso di aggiornamento già fissato per il 2023, che non si svolse a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, riprogrammandolo per la prossima primavera. Il via è fissato giovedì 14 marzo, alle 20, nella sala Gandini di via 24 maggio, con il primo degli otto incontri contemplati. Infine, nuovamente su input della moglie Donata, sono state previste e finanziate due borse di studio: una per la ricerca farmacologica clinica sulle malattie genetiche, sotto la supervisione di Diego Fornarsari, ordinario di farmacologia clinica dell’università degli studi di Milano e direttore della scuola di specializzazione in farmacologia clinica, ed una per la ricerca sull’apparato cardiovascolare ad un’associazione privata, per conto e sotto la supervisione di Marco Guazzi, ordinario di cardiologia dell’università degli studi di Milano. Entrambe sono state dedicate a Scamazzo, che era cardiologo e farmacologo.