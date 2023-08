Seregno, si avvicina l’appuntamento con la festa della Madonna della Campagna

Conto alla rovescia per il debutto della festa della Madonna della Campagna a Seregno, previsto venerdì 1 settembre, nel consueto palcoscenico del parco omonimo di via Cagnola. L’iniziativa, giunta alla sua trentaquattresima edizione, è promossa dall’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale in veste di mediapartner. Nelle sette serate, in calendario appunto venerdì 1, sabato 2, domenica 3, venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 settembre, l’area ospitante sarà suddivisa in due, con un settore riservato a food, spettacoli e balli, con cucina tipica (che offrirà anche la possibilità del servizio take away, per chi desidera gustare le prelibatezze a casa propria), zona di tavoli per il relax e palco per le serate danzanti dal vivo, ed uno dedicato ai divertimenti, con bancarelle, mercatino di hobbisti, stand delle associazioni, gonfiabili e giostre per i bambini.

Madonna della Campagna: le iniziative nel dettaglio

Un’iniziativa per i bambini nella scorsa edizione, come sempre molto partecipata

Dopo la serata di apertura, che venerdì 1 settembre sarà caratterizzata da un torneo di burraco alle 20 e da una performance dell’orchestra Battaini alle 21, sabato 2 settembre, alle 22, ci sarà subito spazio per uno degli appuntamenti più attesi, con il concert-show “50 anni di libidine”, in cui Jerry Calà celebrerà il suo mezzo secolo di attività artistica. Domenica 3 settembre, dalle 9 a fine giornata, le associazioni sportive potranno montare i loro stand, per farsi conoscere, mentre venerdì 8 settembre, alle 21.30, Paolino Boffi presenterà “I Cugini di Campagna”, reduci dalla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo. Domenica 10 settembre, invece, è in programma la ventisettesima fiera del bestiame, con la presenza di animali della fattoria e l’accompagnamento di un mercato agricolo, per la vendita di prodotti tipici della terra, ed attività didattiche e ludiche per i più piccoli. Infine, lunedì 11 settembre, dopo l’esibizione dell’orchestra di Davide Trotta, alle 22.45 chiuderà l’intero percorso il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio piromusicali.

Madonna della Campagna: presidente e direttore artistico sono carichi

Il taglio del nastro della scorsa edizione, con il presidente Cesare Visconti ed il sindaco Alberto Rossi

«Siamo pop e non ci vergogniamo di esserlo -spiega Cesare Visconti, presidente dell’associazione Madonna della Campagna-. In un mondo che cerca sempre il diverso, la nicchia, il traguardo sempre più impossibile da superare, noi già oltre 30 anni fa ci siamo chiamati festa popolare, dove a vincere è la semplicità, il saperci rivolgere a tutti con uno spettacolo o con un piatto di salamelle e questa forse è la chiave del nostro successo, visti i numeri che ogni anno catalizziamo». Analogo è l’entusiasmo che si legge nelle parole del direttore artistico Alessandro Rossi: «Caricati dagli incredibili riscontri di presenze dello scorso anno, abbiamo cucinato un menù di eventi senza precedenti. Ricreeremo in città quel clima che il pubblico ha trovato in vacanza e siamo sicuri che sapremo stupire anche in questa occasione». Come è ormai consuetudine consolidata, parte del ricavato della manifestazione, che è patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Monza e della Brianza e dal Comune di Seregno e che gode del supporto a livello organizzativo di Seregno soccorso, Amici dei pompieri di Seregno, gruppo alpini Seregno ed Academy Musical Arts, sarà devoluto in beneficenza. Per ulteriori informazioni, è possibile cliccare sul sito www.madonnadellacampagnaseregno.com.