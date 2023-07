Seregno, presentato il programma della tradizionale festa della Madonna della Campagna

Al rientro a Seregno dopo le ferie estive, la popolazione sarà attesa, come ormai è consuetudine, da uno degli eventi più tradizionali tra quelli che il territorio locale offre. Stiamo parlando della festa della Madonna della Campagna, che l’associazione Madonna della Campagna, con la collaborazione di Seregno soccorso, Cartanima Teatro, alpini ed associazione amici dei pompieri e con il nostro giornale mediapartner, proporrà, nell’area di via Cagnola, tra venerdì 1 e lunedì 11 settembre. Il programma è stato presentato sul posto, in una conferenza stampa svoltasi giovedì 27 luglio, e prevede tra le altre le presenze di Jerry Calà, che sabato 2 settembre, alle 22, sarà protagonista del concert-show “50 anni di libidine”, per celebrare il mezzo secolo della sua attività artistica, e dei “Cugini di Campagna”, attesi invece venerdì 8 settembre, alle 21.30.

Madonna della Campagna: soddisfatti presidente e sindaco

Il presidente Visconti ed il sindaco Rossi inaugurano l’edizione del 2022

«Ringrazio i nostri volontari e le associazioni che contribuiranno» ha spiegato in apertura, in collegamento telefonico, il presidente Cesare Visconti. Dal canto suo, il sindaco Alberto Rossi, che vivrà la sua sesta edizione da primo cittadino, ha sottolineato come l’appuntamento «sia un riferimento per l’intero territorio della Brianza, pur non avendo mai perso la sua connotazione di iniziativa di quartiere» e che la festa «non si è mai fermata, nemmeno nel periodo della pandemia».

Madonna della Campagna: proposte per tutte le età

La fiera del bestiame sarà riproposta anche quest’anno

Alessandro Rossi, nelle sue vesti di direttore artistico, ha evidenziato che ciascuna delle sette serate sarà destinata ad un target differente, dai più piccoli ai più anziani, ringraziando poi gli abitanti nella zona, «che lo scorso anno hanno addobbato il quartiere in un modo inaspettato, che ci ha fatto sentire uniti», nonché la Regione Lombardia e la Provincia di Monza e della Brianza, «per il sostegno che non ci fanno mai mancare». Tra le proposte, anche un momento di incontro tra le associazioni di volontariato, cultura e sport, in calendario domenica 3 settembre, mentre in tutte le giornate sarà possibile gustare i piatti preparati dalla cucina, anche con il servizio take away. Confermate la fiera del bestiame ed i fuochi d’artificio.