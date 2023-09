Seregno, presentato al conservatorio “Verdi” di Milano il programma del concorso “Pozzoli”

Il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano ha ospitato giovedì 14 settembre la presentazione ufficiale della trentatreesima edizione del concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli”, che il Comune di Seregno promuove con cadenza biennale ormai dal 1959, in ricordo della figura musicale più illustre che ha caratterizzato la storia locale, quella appunto di Ettore Pozzoli. Alla manifestazione, che si svolgerà tra martedì 26 settembre e martedì 3 ottobre, parteciperanno un totale di trenta concorrenti, preselezionati da una giuria, composta da Riccardo Paris Risaliti, Boris Slutsky e Yingdi Su, su incarico del comitato esecutivo del concorso. Come prevede il regolamento, gli artisti in gara hanno un’età compresa tra i 17 ed i 29 anni.

Musica: la finale il 3 ottobre al teatro San Rocco

Le prove della competizione saranno ospitate da “L’Auditorium” di piazza Risorgimento, mentre la finale, in calendario nella serata di martedì 3 ottobre, in cui i tre artisti rimasti in lizza saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Andrea Oddone, avrà come sua sede il teatro San Rocco di via Cavour. I turni che precederanno l’atto conclusivo saranno in tutto tre. In questo caso, i pianisti saranno sottoposti al vaglio di una giuria presieduta da Emanuele Arciuli e composta anche da Katherine Chi, Sa Cheng, Alessandro Deljavan, Sofya Gulyak, Alexander Korsantia ed Alexei Volodin. L’accesso alle prove per il pubblico sarà gratuito, mentre per la finale sarà attivato un sistema di prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

«Grazie alla proficua e rinvigorita collaborazione con il conservatorio di Milano -ha commentato il sindaco Alberto Rossi-, promuoviamo una manifestazione rinnovata nella formula e nella proposta. I protagonisti, quelli che decreteranno il maggiore o minore successo dell’edizione 2023, saranno i trenta giovani pianisti che accoglieremo in città. Sono trenta ragazzi del nostro tempo, cui offriamo un’opportunità che nel rinnovamento è in continuità con quanto accaduto a chi abbiamo ospitato prima di loro». Entusiasmo si è letto nelle parole di Massimiliano Baggio, direttore del conservatorio: «L’ammissione del “Pozzoli” alla World Federation of International Music Competitions va nella direzione di un riconoscimento del valore artistico e culturale della manifestazione. Un traguardo che abbiamo raggiunto insieme all’amministrazione comunale e di cui sono fiero. Un traguardo che ci impegna, in relazione al ruolo che il “Pozzoli” deve mantenere in ambito nazionale ed internazionale, al centro di una rete di relazioni con altri concorsi di analoga ed anche maggiore portata».

Musica: previsto anche il concorso “Tributo a Elsa Pozzoli”

La trentatreesima edizione del concorso “Ettore Pozzoli” sarà preceduta, sabato 23 settembre e domenica 24 settembre, ne “L’Auditorium” di piazza Risorgimento, dalla quinta edizione del concorso “Tributo a Elsa Pozzoli”, che vedrà in gara otto concorrenti, di età inferiore ai 18 anni.