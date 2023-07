Seregno, molto ricco il calendario degli appuntamenti culturali nel weekend

Il primo fine settimana di luglio sarà caratterizzato da un calendario di attività culturali molto ricco sul territorio di Seregno. Nell’ambito del cartellone di “SEREgno D’ESTATE”, promosso dall’amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni, “L’Auditorium” di piazza Risorgimento ospiterà sabato 1 luglio, alle 21, lo spettacolo “La voce resta-Da Antigone alle proteste in Iran”, con la compagnia del teatro dell’Aleph. L’appuntamento costituirà una replica della proposta già andata in scena, nello stesso impianto, venerdì 30 giugno.

Jazz: ne “L’Auditorium” Vanessa Tagliabue in concerto

Sempre ne “L’Auditorium” di piazza Risorgimento e sempre nel contesto di “SEREgno D’ESTATE”, domenica 2 luglio, alle 21, è prevista la tappa più attesa del “Jazz in Seregno Festival”, manifestazione promossa per la settima volta dal Paper Moon Jazz Club Seregno. Ad esibirsi sarà infatti Vanessa Tagliabue, giovane cantante seregnese, oggi residente in Veneto, alla sua prima nella città che le ha dato i natali. Ad accompagnare la giovane artista, astro nascente del jazz italiano, sarà Giulio Scaramella.

Calendario: anche un romanzo e la politica nel menù

Infine, al di fuori di “SEREgno D’ESTATE”, sono in programma anche due appuntamenti di taglio tra loro differente. Sabato 1 luglio, alle 17, nella sede di “Antitesi Studio” in piazza monsignor Biella, Raul Montanari presenterà il suo romanzo “Il disegno magico”, mentre lunedì 3 luglio, alle 21.15, nella sede del circolo locale di via Leonardo da Vinci 24, il Partito democratico ha programmato l’incontro “L’ultimo Aldo Moro” con Enrico Farinone. La serata sarà introdotta da Vincenzo Di Paolo, capogruppo dei democratici nel consiglio comunale, e registrerà i contributi dei seregnesi Sharon Scrimieri e Lorenzo Cimino. Modererà Daniele Rigamonti.