Seregno, la giuria ha scelto i tre finalisti del concorso pianistico “Ettore Pozzoli”

Saranno Riito Shimata, Vladimir Skomorokhov e Zixi Chen a contendersi martedì 3 ottobre, alle 20.30, al teatro San Rocco di via Cavour, con l’accompagnamento dell’orchestra Sinfonica di Milano, il successo nella trentatreesima edizione del biennale concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli”, in svolgimento a Seregno, per iniziativa della locale amministrazione comunale, supportata dal conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. È stato questo l’esito della terza prova, ospitata domenica 1 ottobre da “L’Auditorium” di piazza Risorgimento.

Concorso “Pozzoli”: chi sono i finalisti

Shimata, di nazionalità giapponese, è nato a Dusseldorf, in Germania, il 9 febbraio 2001. Skomorokhov, russo, ha invece visto la luce a Volgograd il 27 marzo 1999. Infine, Chen, cinese, è nato a Shanghai il 17 settembre 2002. Nella terza prova, hanno dovuto archiviare i loro sogni di gloria l’italiano Antonio Alessandri, milanese, classe 2006, ed il tedesco Philippe Thones, originario di Rostock, classe 2001.