Seregno, il “World Water Day Photo Contest” in mostra all’aeroporto di Malpensa

Grazie alla collaborazione con Sea Spa e la Lions Club Foundation, una mostra itinerante del “World Water Day Photo Contest”, concorso fotografico promosso annualmente in primavera dal Lions Club Seregno Aid, sta trovando accoglienza in una location tanto prestigiosa, quanto inusuale. Dopo la recente esperienza a Seregno, che nelle scorse settimane ha visto la galleria “Ezio Mariani” di via Cavour accogliere cinquantuno immagini tra quelle in gara nella settima edizione, sul tema “Accelerating Change”, da martedì 17 ottobre e fino a giovedì 30 novembre è teatro di una nuova rassegna lo spazio “PhotoSquare”, nell’atrio della stazione Sheraton del terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Malpensa.

“World Water Day Photo Contest”: il dettaglio della proposta

In questa sede, la proposta, supervisionata da Roberto Isella, è presentata nel formato “Best of” ed include quarantaquattro scatti, selezionati tra i vincitori ed i menzionati delle sette edizioni passate. Nello specifico, ventiquattro immagini sono stampate in formato 100 per 70 centimetri, mentre le altre venti hanno il più classifico formato di 70 per 50 centimetri, caratteristico di tutte le mostre legate al “World Water Day Photo Contest”.

“World Water Day Photo Contest”: al lavoro per l’ottava edizione

La finalità, come sempre, è quella di veicolare, attraverso le fotografie, storie interessanti, in grado di catturare l’attenzione dei visitatori e di invitarli a riflettere sull’importanza dell’acqua, vista in particolare come un diritto inviolabile dell’umanità. L’iniziativa conoscerà un vernissage con un brindisi, previsto lunedì 6 novembre, alle 11, che sarà offerto dall’azienda viticola Villa Morago. Nel frattempo, la macchina organizzativa dell’ottava edizione del concorso, voluto con la collaborazione di Un Water, per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni bisognose di acqua per la vita, ha già scaldato i motori. L’argomento è “Leveraging water for peace”. Per partecipare, c’è tempo fino a lunedì 26 febbraio. Info: worldwaterday.it.