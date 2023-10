Seregno, il circolo locale delle Acli conclude il ciclo su don Lorenzo Milani

“La parola fa eguali”. È il titolo dello spettacolo con la compagnia Teatri Reagenti, per la regia di Massimo Donati, autore del testo, e con la partecipazione di Eva Martucci, che venerdì 13 ottobre, alle 21, sarà ospitato dall’auditorium “Gina Gambini”, interno alla scuola secondaria di primo grado don Milani di via Carroccio a Seregno. L’iniziativa è del circolo locale delle Acli, con il supporto della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, e chiuderà un percorso in tre appuntamenti dedicati alla figura di don Lorenzo Milani, dopo l’incontro con Agostino Burberi, che dell’educatore toscano fu uno dei primi allievi a Barbiana, e la visita a Vicchio, Scarperia ed alla stessa Barbiana.

Acli: una rappresentazione teatrale chiude il percorso

Il canovaccio consentirà di conoscere tre figure femminili legate a don Milani: la madre, la sua assistente perpetua ed una giovane di Barbiana, proponendo così un punto di vista tutto sommato inedito sul pensiero del sacerdote. Il ciclo è stato promosso nel centenario della nascita di don Milani, avvenuta a Firenze il 27 maggio 1923. La sua prematura scomparsa risale invece al 1967.