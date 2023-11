Seregno, al via due iniziative consolidate, proposte dal Gruppo solidarietà Africa

Al via un corso di formazione per gli studenti alla scoperta del volontariato e della cooperazione internazionale e “Africa Vive”, un cartellone di iniziative culturali di sensibilizzazione per la popolazione. Novembre sarà un mese ricco di iniziative per il Gruppo solidarietà Africa (Gsa), associazione di volontariato con sede a Seregno, che porta avanti progetti di promozione sanitaria in paesi in via di sviluppo.

Gruppo solidarietà Africa: le scuole protagoniste di “Un ponte intorno al mondo”

Lunedì 6 novembre, alla Casa della Carità, in via Alfieri 8, inizierà “Un ponte intorno al mondo”, un progetto di formazione sulla realtà del terzo settore con particolare attenzione alla cooperazione internazionale, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Brianza. «Ad anni alterni a Seregno, da ormai una quindicina di anni, come Gruppo solidarietà Africa proponiamo un corso di formazione rivolto ai giovani delle classi quarte e quinte superiori, dotati di fantasia e spirito di iniziativa, che dimostrino attenzione ai temi di una solidarietà concreta -ha riferito il presidente dell’associazione Paolo Viganò, già primario di malattie infettive all’ospedale di Legnano-. Il corso ha validità come progetto di alternanza scuola-lavoro, è realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio e toccherà vari temi: dalla solidarietà e dal volontariato sociale, alle norme legislative del terzo settore e tanto altro».

Gruppo solidarietà Africa: ricco il programma del percorso formativo

Il corso prevede 3 incontri pomeridiani (il 6, il 15 e il 24 novembre, dalle 15 alle 18), con momenti formativi frontali della durata di 50 minuti, e una giornata residenziale (il 2 dicembre, dalle 9 alle 16), con gruppi di studio e laboratori su tematiche specialistiche, condivisione di esperienze e confronti con operatori delle associazioni del terzo settore. Parallelamente al corso di formazione teorica viene promossa la realizzazione di attività tipiche di fondazioni, organizzazioni non governative e organizzazioni di volontariato, come la progettazione e realizzazione di interventi educativi nelle scuole e la programmazione di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Gruppo solidarietà Africa: torna il cartellone “Africa Vive”

I giovani saranno anche al centro di “Africa Vive”, l’ormai tradizionale cartellone di iniziative culturali proposto ogni anno dal Gruppo solidarietà Africa. Oltre alla rassegna di film africani proposta al Movie Studio i giovedì 9, 16 e 30 novembre, l’edizione 2023 di “Africa Vive” prevede 2 eventi nel programma: martedì 14 novembre, alle 21, in sala civica Gandini si terrà l’incontro-dibattito “Gli altri siamo noi” con Francesco Sangalli, documentarista di Overlande, e venerdì 24 novembre, alle 21, nell’abbazia San Benedetto andrà in scena il “Concerto per Tanguiéta” con il quartetto “Flautisti all’opera”. «Nel 2024 sarà poi avviato il concorso fotografico “Il Mondo delle nostre mani” sul tema dell’importanza della tutela ambiente, rivolto agli studenti. Il concorso si concluderà il 22 marzo in occasione della giornata mondiale dell’acqua. Nelle scuole porteremo anche la mostra “Agenda 2030: obiettivi sul mondo” di Maria Silva», ha concluso Viganò.