Pomeriggi al Cinema a Palazzo Terragni: nuova rassegna a Lissone

Metti un pomeriggio al cinema: sì, ma a teatro. “Pomeriggi al Cinema” è la nuova rassegna promossa dal Comune di Lissone nell’ambito della programmazione culturale e aggregativa 2023 che si terrà a Palazzo Terragni dal 15 marzo al 19 aprile. L’amministrazione comunale promuove la realizzazione della prima edizione di una Rassegna cinematografica che si snoderà nell’auditorium di Palazzo Terragni nel corso della prossima primavera, favorendone la fruizione da parte dei giovani e degli adulti di età superiore a 65 anni.

Pomeriggi al Cinema a Palazzo Terragni: inizio mercoledì 15 marzo alle 15.30

Sei film da vedere il mercoledì pomeriggio, con inizio alle 15.30 dal 15 marzo (e poi 22 e 29 marzo e 5, 12 e 19 aprile) con ingresso a pagamento (5 euro, riduzioni a 4 per giovani di età inferiore a 25 anni e adulti di età superiore a 65 anni, abbonamento a 21 euro). Sarà la Società Controluce a occuparsi del servizio di programmazione e proiezione della rassegna cinematografica infrasettimanale.

Pomeriggi al Cinema a Palazzo Terragni: per incentivare l’aggregazione

Il palcoscenico di Palazzo Terragni è la location scelta per ospitare il grande schermo di un’iniziativa che vuole incentivare l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini di diversa età che al mercoledì pomeriggio potranno trascorrere alcune ore in sala per assistere alle proiezioni di film di successo i cui titoli saranno resi noti a breve dal Comune di Lissone.