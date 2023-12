Quattro giorni, cinquanta ospiti, tre sedi (una virtuale), tre tavole rotonde e cinque laboratori, spettacoli, reading, mostre e altro ancora: si presenta con i muscoli letterari la prima edizione del festival internazionale di poesiaterapia “Quando le parole curano. I silenzi risuonano”, organizzato dal 14 al 17 dicembre da Mille Gru e dalla scuola di poesia PoesiaPresente.

Poesiaterapia, quattro giorni di festival in Brianza: tra Monza, Vimercate e la rete

Succede tra Monza, Vimercate e un’agenda online sotto la direzione artistica di Dome Bulfaro e Paolo Maria Manzaloni e l’organizzazione di Simona Cesana che hanno sviluppato il progetto in collaborazione con l’Asst Brianza e l’associazione italiana Biblioterapia e Poesiaterapia (BiPo).

«Questo festival, il primo realizzato in Italia interamente dedicato a quest’arte terapia, segna la definitiva svolta culturale condotta da Mille Gru dal 2009 ad oggi – si legge nella presentazione – Le ricerche e pratiche italiane sviluppate in questo ambito si confrontano finalmente a 360 gradi con realtà e personalità di importanza internazionale».

E allora un convegno, all’auditorium dell’ospedale di Vimercate, le tavole rotonde online, una mostra di arte visiva, uno spettacolo, reading e i laboratori di Poesiaterapia per le scuole. «Il format del festival è stato scelto per coinvolgere tutti: addetti ai lavori, appassionati, curiosi, persone di ogni età e formazione. Il festival, come recita il suo titolo, vuole arrivare a tutti coloro che hanno voglia e sentono il bisogno di sapere “quando le parole curano” e “i silenzi risuonano” colmi di cura».

Poesiaterapia, quattro giorni di festival in Brianza: gli ospiti

Tra i tutti anche 50 ospiti tra pionieri della poesiaterapia, medici, neuroscienziati, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti ed esperti di poesiaterapia applicata. Qualche nome: Nicholas Mazza (Usa), Juhani Ihanus (Finlandia), Victoria Field (Regno unito), Michelle Redman-MacLaren (Austrialia), Carol Boland (Irlanda), Judit Béres (Ungheria), Tania Haberland (Mauritius) e Raphael D’Abdon (Sudafrica).

Poesiaterapia, quattro giorni di festival in Brianza: il programma

Giovedì 14 dicembre, dalle 18, è in programma l’inaugurazione della mostra di illustrazione e spettacolo dedicato alla poesia “tearapeutica” di Vivian Lamarque, Premio Strega Poesia 2023, con la partecipazione speciale di Vivian Lamarque (nella sede di PoesiaPresente a Monza, in via Donatello 12); venerdì 15 dicembre dalle 9 la giornata di studio attraverso tre tavole rotonde (online); sabato 16 dicembre, mattina e pomeriggio, il convegno Internazionale a Vimercate; domenica 17 dicembre infine la giornata dedicata ai laboratori per utenti in età scolare con età compresa da 4 ai 20 anni, ma non manca un laboratorio anche per bambini di 0-12 mesi (nella sede di PoesiaPresente). I dettagli su poetrytherapy.it, il sito della prima rivista (digitale) italiana, fondata da PoesiaPresente, dedicata alla parola che cura.

Poesiaterapia, quattro giorni di festival in Brianza: chi sostiene

Il festival è stato sostenuto dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione della comunità di Monza e Brianza, gode del patrocinio della Regione Lombardia e ha raccolto l’appoggio tra gli altri del Centro per il libro e la lettura. Partecipano a varia titolo l’Hungarian association for biblio/poetry therapy, Biblioterapia Italiana e Lips (Lega italiana poetry slam), City Angels e Libreria Virginia e Co., la onlus Rosa per la vita, la Rete Tikitaka e scuole.