Parlare di cinema, al Rotary Sedeca il libro di Grisa e Zambon

“Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi”, è il titolo del libro di 358 pagine, per i tipi di Ag Book pubblishing, scritto a due mani da Alice Grisa ed Emanule Zambon presentato giovedì 19 gennaio al Rotary Sedeca, in cui gli onori di ospitalità sono stati effettuati dal vice presidente Massimo Moscatelli.

Grisa al Rotary Sedeca: amore per il cinema e linguaggio smart

L’autrice Alice Grisa ha spiegato che “l’idea che sta alla base del libro è nata dall’incontro tra il profondo amore per il cinema e il linguaggio smart che accomuna me ad Emanuele, in cui ci troviamo a fluttuare per piacere e per lavoro. Ci conosciamo dal 2014, abbiamo recensito film, spiegato finali, analizzato trame, seguito dirette di Oscar o Golden Globe, da soli nella notte, scritto monografie di attori e registi”.

Alice Grisa segue il cinema d’autore quanto i fenomeni da “chick-lit”, il genere sentimentale, e le serie tv; Emanuele è un grande esperto di cult movies, blockbuster e cinema italiano, da Totò ad Amici miei, dai grandi protagonisti della commedia all’italiana ai loro eredi contemporanei, passando per gli antieroi di dark comedy pulp e gli action heroes anni Ottanta. Grisa e Zambon nel libro propongono pellicole per ogni occasione, che sia una serata dal morale sotto i tacchi a una vita in smartworking. Un manuale che fa di film e serie tv la chiave di lettura per la vita quotidiana, per le passioni i diversi caratteri.

Parlare di cinema al Rotary Sedeca: proposta “food&drink” per ogni recensione

Ad ogni film e serie recensita è stata abbinata una proposta “food&drink” per accompagnare la visione: “Ricette nostre, come spaghetti alla chiummenzana per “Il disprezzo”, a cocktail intramontabili, come il Kir Royal ispirato a “La dolce vita”, a piatti internazionali come il Nasi Kuning tratto da The Raid.”

In un passo della prefazione del libro, Maurizio Acerbi, scrive che: “I due autori parlano con competenza cinematografica, ma anche utilizzando un linguaggio colloquiale, “ambientando” le trame con riferimenti concreti alla vita di ogni giorno, cercando di consigliare titoli in base anche alle preferenze di ognuno”.