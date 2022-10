OppArt a Sovico: IncontroRacconto con Pupi Avati

Il teatro OppArt di Sovico, nel segno del rinnovamento e diretto da Edoardo Romano, membro dello storico gruppo I Tretrè, entra nel vivo della stagione. Attesa per domenica 16 ottobre e per “IncontroRacconto“: in via Giovanni da Sovico 113 arriva il regista Pupi Avati per raccontare il suo cinema. Porte aperte dalle 18 OppArt con aperitivi e musica, costo 10 euro. Per prenotazioni: biglietteria@oppart.it

OppArt a Sovico: il 22 ottobre tocca al direttore artistico Edoardo Romano

Sabato 22 ottobre, in Permettete che vi racconti, alle 21 sarà protagonista Edoardo Romano, attore nonché direttore artistico del centro culturale.