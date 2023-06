Nova Milanese, Verna vince la 64esima edizione del premio di pittura “Bugatto Segantini”

«Io non difendo la pittura, perché la pittura non è morta». Ad affermarlo è Claudio Verna, vincitore della sessantaquattresima edizione del premio “Bugatto Segantini”. Uno dei premi di pittura più longevi d’Italia. Ad organizzarlo è la Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese con il patrocinio, oltre che del Comune ospitante, anche di Regione Lombardia. «L’edizione di quest’anno del premio – ha sottolineato il presidente Luigi Rossi – è un’edizione speciale perché coincide con il settantesimo di fondazione della Libera Accademia ora dedicata a Vittorio Viviani e dal maestro fondata nel 1952-1953 a Desio». Un premio importante che fino a dieci anni fa si articolava in Premio di Pittura Bice Bugatti e premio di disegno Giovanni Segantini, a ricordo di quest’ultimo, il noto “pittore delle montagne” e della sua compagna Bice Bugatti e del suo legame con la città di Nova.

Viviani è venuto a mancare 25 anni fa, a giugno, esattamente durante lo svolgimento del Premio Bugatti. L’accademia ha saputo non solo sopravvivere, ma anche rinnovarsi e ampliare il suo raggio d’azione nel corso degli anni grazie al lavoro di Luigi Rossi e del direttore Alessandro Savelli. Dal 2013 il premio si è trasformato in un premio alla carriera assegnato da un comitato scientifico e da un curatore che rimane in carica tre anni. Quest’anno per il primo anno è guidato da Massimo Bignardi che ha spiegato così la scelta del vincitore. «Claudio Verna si è affermato quando il dibattito culturale era particolarmente vivace, negli anni ’70. Il suo lavoro ha una costante a cui è sempre rimasto fedele: indaga sul colore e ricerca le sue infinite possibilità. Non esiste serialità nella sua opera». E così anche un’opera di Verna si aggiunge alla già ricca collezione del Premio Bugatti-Segantini ospitata presso la sede della Lap, presso la Casa delle arti e dei mestieri, nell’ex scuola di via Roma. Il premio si arricchisce di altre iniziative come “La Cena con l’arte” in programma sabato 17 giugno nel cortile della villa Brivio dove si è svolto sabato la cerimonia di apertura e proclamazione del vincitore della 64esima edizione.