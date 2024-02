“Comete” di Chiara Fossati apre la nona edizione del Premio “Eliana Lissoni”. Si tratta di un progetto fotografico sulle nuove generazioni che vivono la loro giovinezza in provincia. Inaugurata il 3 febbraio, è visitabile fino al 10 febbraio.

Chiara Fossati, nata a Legnano nel 1984, si è formata come fotografa allo Studio Fondazione Marangoni di Firenze e al Goldsmith College di Londra, fa parte del collettivo fotografico Cesura, dal 2017 insegna Storia della Fotografia contemporanea allo IED di Milano. Ha da poco pubblicato il libro Whatever, dedicato al mondo dei rave-party negli anni 90.

Nova Milanese: le “Comete” di Chiara Fossati per raccontare i giovani in provincia, le parole dell’artista

Con il suo progetto “Comete” ha vinto la menzione speciale WeWorld del Premio Ponchielli. «“Comete” è una serie che si concentra su adolescenti e giovani donne – ha sottolineato l’artista – Da anni fotografo giovani ragazze, soprattutto nelle aree suburbane, per avere una visione completa su cosa vuol dire essere una giovane donna oggi. Di solito trovo queste ragazze per strada, nei centri commerciali, parlo con loro, le intervisto e le ritraggo. La cosa interessante per me è vedere come cambiano le generazioni nei rapporti con la società, ma anche quanto il luogo in cui siamo cresciuti cambia davvero le prospettive che abbiamo sulla nostra vita e sul futuro. Questo viaggio per me è una sorta di indagine sulle nuove generazioni di ragazze che vivono la loro giovinezza in un mondo molto complicato, per capire se e dove trovano la forza e gli strumenti per realizzare i loro sogni».

La mostra in Villa Brivio, realizzata grazie alla Fondazione Rossi, si compone di 20 scatti.

Fotografia Comete di Chiara Fossati Fotografia Comete di Chiara Fossati

Nova Milanese: le “Comete” di Chiara Fossati per raccontare i giovani in provincia, sessanta le foto pervenute per il Premio Lissoni

Saranno sessanta, invece le foto che saranno selezionate dalla giuria e che concorreranno alla nona edizione del Premio Eliana Lissoni organizzato sempre dalla Libera Accademia di Pittura. Oltre cento i lavori pervenuti. La premiazione si svolgerà sabato 17 febbraio.

Una grande passione, quella di Eliana Lissoni per la fotografia come ricorda il figlio Gianmarco Balestrini: «Mia madre ha sempre avuto una vena creativa, nella fotografia ha trovato un modo per esprimersi, attraverso uno strumento compatto come la macchina fotografica».

Il premio è dedicato a Eliana Lissoni come omaggio a una grande appassionata di fotografia, fondatrice e anima del gruppo “Progetto Immagine”. Dopo i primi esperimenti come “costola” del Premio “Vittorio Viviani”, il Premio “Eliana Lissoni” ha assunto una sua totale autonomia dal 2016: è un concorso aperto a tutti, fotografi e fotoamatori; un concorso a tema libero, per immagini a colori e in bianco e nero.