Nel segno di Kafka: a Monza la rassegna che coinvolge anche i bambini

Una rassegna dedicata a Franz Kafka nel centenario della sua morte. A proporla è l’associazione monzese Mnemosyne presieduta da Ettore Radice. Quattro gli appuntamenti in calendario rivolti a tutta la cittadinanza, compresi i bambini. “Ritengo che sia importante coinvolgere con eventi formativi anche i più piccoli-commenta Radice-Utilizzando un approccio ludico anche i bambini possono conoscere il pensiero e il valore di personaggi della letteratura e dell’arte”.

Monza nel segno di Kafka: la conferenza

Ai mini spettatori sono dedicati due laboratori artistici mentre per gli adulti sono state programmate una conferenza e una lettura scenica. Sabato 24 febbraio alle 17 al Centro civico Cederna – Cantalupo si terrà “L’Arte della Metamorfosi” un percorso artistico dedicato a coloro che, nel corso del Novecento, hanno interpretato la “Metamorfosi” dello scrittore praghese con le diverse tecniche messe a disposizione dall’arte. Dal dipinto a olio alla fusione bronzea, dal fumetto alla scultura lapidea, la storica dell’arte Elisabetta Sangalli, condurrà i partecipanti in un viaggio affascinante tra i sentimenti e le incomprensioni di un mondo in “metamorfosi”. Ingresso a 5 euro.

Monza nel segno di Kafka: i laboratori

Sabato 9 marzo alle 15.30 al Centro civico San Rocco sempre Elisabetta Sangalli terrà un laboratorio gratuito rivolto a bambini da 7 a 11 anni sul tema “Il cavaliere del secchio”. Dopo la lettura del racconto, su una scheda cartacea fornita dall’animatrice, i bambini dovranno ri-collocare a piacere i vari personaggi. Il risultato sarà un’interpretazione personale e inedita della storia, “ri-visitata” con creatività e umorismo.

E sempre ai più piccoli, questa volta di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sarà rivolto il laboratorio gratuito tenuto sempre da Sangalli, sabato 16 marzo alle 15.30 al Centro Civico Cederna – Cantalupo. “La Bambola di Elsi” è il tema dell’incontro, ispirato a un episodio della vita di Kafka immortalato nel romanzo “La Bambola viaggiatrice”. Protagonista è una bimba, Elsi, appunto, in lacrime per avere perso la sua bambola preferita, Brigida. Commosso, lo scrittore racconta che la bambola è partita per un lungo viaggio illustrando le sue avventure. I piccoli partecipanti saranno stimolati a inventare a loro volta delle storie per raccontare il viaggio della bambola.

Monza nel segno di Kafka: la lettura scenica

Domenica 14 aprile alle 17 in Sala Maddalena Alessandro Castellucci e Paola Perfetti leggeranno alcune lettere che Kafka scambiò con Milena Jesenska. Una donna con la quale visse un amore complesso e profondo. Gli intermezzi musicali saranno affidati al mezzo soprano Magdalena Aparta. Ingresso a 5 euro.