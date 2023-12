Natale a Monza: “Christmas around the world” con il coro Le Dissonanze

Torna il tradizionale concerto di Natale proposto dal coro Le Dissonanze. L’appuntamento è per mercoledì 20 dicembre, alle 21, nella chiesa Santissima Trinità (Artigianelli), in piazza Diaz, a Monza.

In programma il repertorio classico delle feste attraverso una selezione di brani di varie epoche, nello spettacolo dal titolo “Christmas around the world”. Il maestro Luca Scaccabarozzi dirigerà Roberto Ficili al violino e Federico Porcelli al pianoforte. L’evento rientra nel programma natalizio del Comune “Insieme a Natale”.

Natale a Monza: nella chiesa degli Artigianelli, ingresso libero

Una nuova esibizione che si preannuncia emozionante per l’ensemble monzese, a poco più di un mese dall’ultima spettacolare esibizione nella cornice della Sala Barozzi a Milano dove si sono esibiti i solisti Hsiao Pei Ku e Piermarco Vinas con Federico Porcelli e il direttore Luca Scaccabarozzi.

Anche per il concerto di mercoledì 20 dicembre nella chiesa degli Artigianelli l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il coro polifonico monzese Le Dissonanze, nato nel 2005, è associato ai Cori Lombardia ed è diretto dal 2014 da Luca Scaccabarozzi che ha introdotto nel repertorio anche l’esecuzione della musica antica.