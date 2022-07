Musica, le frecciate di Emis Killa: «Vi siete rotti? Non è che mi offendo»

Anche Emis Killa, il rapper di Vimercate, entra a suo modo nel vortice delle polemiche scatenate da un’uscita del trapper Rhove che durante un concerto ha interrotto la musica a causa del pubblico poco partecipe. Dopo le esternazioni di diversi cantanti (Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Mahmood solo per dirne alcuni), arrivano ora le parole di Emis Killa che appaiono una risposta provocatoria – una sorta di frecciatina?- a chi ha aperto la polemica.

Musica, le frecciate di Emis Killa rivolto al pubblico

«Parliamo come se fossimo tra amici al parchetto – ha detto al pubblico durante uno dei sui live – io sono andato a vedere anche i miei rapper preferiti, però magari dopo un’ora e mezza mi ero rotto i c…di guardare lo show, ci sta. Quindi voi me lo dovete dire se vi siete rotti..».

Una domanda che scatena l’urlo dei fans che chiedono al rapper di andare avanti: «Io non mi offendo, eh – aggiunge Killa – non è che faccio una scenata, come altri. Che hanno fatto le scene ultimamente. A me non frega. Se vi siete rotti, prendo e me ne vado» conclude.

Musica, le frecciate di Emis Killa al trapper Rhove

L’uscita, immortalata con alcuni telefonini, ha fatto il giro dei social dove da più parti si ritiene che le parole di Emis Killa (seguito su Instagram da 1milione700mila followers) siano a tutti gli effetti una risposta (neppure troppo velata) a Rhove, l’artista di “Shakerando” e da oltre 413milioni di stream totali e 128milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip.

L’estate 2022 del rapper di Rho non sembra essere solo di musica o live (l’ultimo il 20 luglio ad aprire il concerto di Stromae). A far parlare è infatti stata l’interruzione della sua performance a Ferrara il 12 luglio perché nelle prime file “non saltavano”. Il video (diventato virale) ha provocato la reazione di band ed artisti che sempre via social o durante i loro concerti dal vivo hanno – apertamente o fra le righe- replicato o giudicato l’atteggiamento tenuto da Rhove.