Musica in villa, in piazza e nei cortili con le bande della Brianza

È un progetto a cura delle bande della Brianza associate ad Anbima Monza Brianza, l’associazione nazionale bande italiane musicali autonome, che nei luoghi caratteristici dei comuni brianzoli porta concerti a ingresso libero e gratuito per la cittadinanza. Nei prossimi due mesi, da maggio sino a fine giugno, le piazze, le ville e i cortili della Brianza saranno animate e allietate dalle armoniose melodie musicali eseguite da circa 1.000 musicisti delle bande della Brianza: è la quattordicesima edizione della rassegna “Musica in Villa, musica in piazza e musica nei cortili” con cui le bande rinnoveranno sul territorio brianzolo il loro ruolo importante nel panorama culturale italiano, mantenendo viva la tradizione popolare.

Musica in villa, in piazza e nei cortili dal 6 maggio al 30 giugno

Il progetto rientra nelle iniziative selezionate nei bandi “attività culturali” della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus. Le prime manifestazioni sono in programma il 6 maggio e l’iniziativa culturale terminerà il 30 giugno. Ricco, quindi, il calendario degli eventi, in tutto una trentina di concerti dal vivo ad ingresso libero.

Musica in villa, in piazza e nei cortili: partenza da Ronco Briantino e Seveso

La rassegna 2023 si apre a Ronco Briantino sabato 6 maggio, alle 15.30, con il concerto della banda cittadina ospitato alla Residenza Rosa d’Argento; sempre sabato 6, alle 21, appuntamento in piazza Verdi a Seveso per l’esibizione del corpo musicale “La Cittadina”.

Domenica 7 maggio, alle 16, la rassegna toccherà Villa Camperio a Villasanta, mentre sabato 13, alle 21, il corpo musicale Santa Cecilia di Triuggio si esibirà a Villa Jacini.

Sono bellissimi i luoghi all’aperto, di aggregazione o di particolare interesse storico – architettonico che ospiteranno i concerti delle bande brianzole, da Cesano Maderno (cortile di via Ferraris) a Usmate Velate (centro sportivo comunale), da Lentate sul Seveso (Centro civico Terragni) a Cogliate (sagrato chiesa di San Bernardo) ed ancora in date simboliche come il 2 giugno ad Arcore (Largo Vela), Carnate (parco di Villa Banfi), Sovico (Villa Tagliabue), Vedano al Lambro (Largo Repubblica).

Ci saranno anche ambienti suggestivi a fare da cornice alle esibizioni di bandisti come i giardini di Palazzo Rezzonico a Barlassina o la piazza S. Antonio Maria Zaccaria di Bareggia di Lissone, il cortile di Palazzo Rasini a Cavenago di Brianza e Villa Dho di Seveso. La rassegna Anbima rallegrerà la Brianza anche a Macherio (piazza della chiesa), Verano (viale Paolo VI), Lazzate (piazza dei Lazzatesi), Misinto (piazza Statuto), Biassono (cortile di Villa Verri), Vimercate (piazza Santo Stefano), Lissone (a Cascina di via Aspromonte- Santa Margherita e in piazza Giovanni XXIII), Busnago (Palazzo comunale), a Brugherio (piazza Virgo Fidelis).

Musica in villa, in piazza e nei cortili: chiusura a Besana Brianza e Giussano

La rassegna si chiuderà venerdì 30 giugno con due appuntamenti serali, entrambi con inizio alle 21: a Besana Brianza in Villa Filippini e a Giussano (frazione Paina- Brugazzo) nella piazzetta di via Corridoni.