Monza, Musei civici gratis il 31 ottobre per under 35

I “Giovani e la memoria”. I Musei civici di Monza aderiscono alla prima giornata nazionale dedicata al rafforzamento della memoria storica nelle nuove generazioni proponendo per lunedì 31 ottobre una apertura straordinaria del museo con accesso gratuito per gli under 35.

Monza, i “Giovani e la memoria” ai Musei civici: come e perché

“L’occasione per valorizzare la memoria quale patrimonio culturale collettivo e senza tempo, alimentando consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini alla nostra storia come una inesauribile fonte di stimoli”, commentano dai musei.

L’apertura straordinaria è in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito per under 35 e a 6 per gli over 35 (ridotto 4 euro per over 65).

Monza, ai Musei civici incontro guidato su Eugenio Spreafico

Sabato 5 novembre in programma l’incontro guidato con il personale scientifico del museo alla scoperta delle opere di Eugenio Spreafico, interprete della pittura monzese dell’Ottocento, da Réverie al Ritorno dalla filanda. Appuntamento alle 15.30.

Info su biglietti e prenotazioni sul sito dei Musei civici.