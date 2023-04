Monza: le proposte per Pasqua con le novità dei Musei Civici

Il Natale è con chi vuoi, ma la pasqua è (anche) al museo. I Civici di via Teodolinda a Monza si preparano ad accogliere i visitatori per l’intero weekend con un calendario di iniziative adatte a tutti.

Si inizia nel pomeriggio di sabato 8 aprile con un “family lab” per famiglie e bambini dai 3 agli 11 anni: si tratta di una “Caccia all’uovo” (ma non solo: nelle sale e lungo i corridoi saranno nascosti anche conigli, pulcini e fiori) che porterà alla realizzazione di un collage.

Monza: Pasqua e Pasquetta ai Musei civici

La domenica di festa il museo sarà aperto senza variazioni di orario (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), mentre quella prevista per lunedì 10 aprile si tratta di un’apertura straordinaria: gli orari saranno gli stessi della domenica e, in più, alle 15.30 ci sarà la possibilità di partecipare a una “Gita di pasquetta al museo”. Spiegano gli organizzatori che si andrà alla scoperta di “angoli e scorci monzesi” da conoscere “attraverso gli occhi degli artisti: grazie alle opere esposte”, da Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Anselmo Bucci a Costantino Nivola, sarà possibile “vivere un viaggio nel tempo e nella storia”.

Peraltro ogni prima domenica del mese i musei civici saranno gratuiti per tutti. È la novità più importante introdotta dai Musei civici che aderiscono all’iniziativa “Domenica al museo”, promossa dal Ministero della cultura.

Il museo resta gratuito sempre per i giovani under 18 e a prezzo ridotto (4 euro) per i ragazzi da 18 a 26 anni, gli over 65 e le persone con disabilità. Le novità tariffarie sono state introdotte dall’amministrazione comunale dopo l’importante assegnazione dei fondi Pnrr a favore della piena accessibilità – fisica, sensoriale e cognitiva – dei Musei civici.

Monza: la card per i Musei Civici

L’altra novità è la “Musei civici Monza Card” riservata ai residenti a Monza per vivere il museo tutto l’anno. La card dà diritto a ingressi illimitati per un anno a partire dalla data di acquisto, ma anche l’opportunità di partecipare a tutte le iniziative organizzate presso i Musei civici al costo annuale di 12 euro.

«La modifica delle tariffe, con una forte attenzione verso i minori e i giovani, si inserisce in un disegno più ampio che punta a valorizzare la componente civica dei Musei – spiega l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – Non solo sito di visita occasionale, i Musei Civici andranno sempre più concepiti come spazio culturale aperto in cui tornare. Le nuove tariffe consentiranno maggiore accessibilità anzitutto alle famiglie: la scelta della gratuità fino ai 18 anni vuole favorire il contatto precoce dei giovanissimi con il nostro patrimonio e, in senso più ampio, con l’arte. Le nuove tariffe per la fascia 18 – 26 anni non rappresentano una mera promozione, ma si radicano nelle difficoltà economiche che spesso condizionano la popolazione giovanile, e risponde all’esigenza di venire incontro, anche nelle politiche culturali, a una generazione strutturalmente più povera dei propri genitori. Vogliono essere un invito a riempire gli spazi della cultura – conclude – anche quelli più canonici, come le sale di un museo».