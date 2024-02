Monza: la vita e l’arte di Roberto Giussani, mostra e iniziative per l’ex prof e sua moglie

Monza ricorda e racconta la vita e l’arte di Roberto Giussani, ex docente al liceo artistico Preziosissimo sangue di Monza, scomparso nel 2020. A lui è dedicata la mostra “Narrazione tra i frammenti”, allestita nella sala della Filanda al santuario delle Grazie Vecchie, in via Montecassino, che si inaugura venerdì 16 febbraio, alle 18.

Monza: la vita e l’arte di Roberto Giussani, mostra mercato per la realizzazione del monumento funebre al cimitero

Alle pareti una selezione delle tante opere lasciate da Giussani, un omaggio che è un tributo a un pezzo della storia della scuola e della città. La mostra, che resterà aperta al pubblico il 17 e 18 febbraio e ancora il 24 e 25 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è inserita nel programma di iniziative in favore del Fondo Roberto Giussani, artista e maestro tra il XX e XXI secolo della Fondazione della comunità di Monza e Brianza, costituito da un gruppo di ex allieve e poi colleghe di Giussani. Scopo della mostra mercato alle Grazie è non solo la tutela e la promozione delle opere di Giussani, ma anche la realizzazione del monumento funebre nel cimitero di Monza in ricordo di Giussani e della moglie Gabriella, scomparsi a pochi anni di distanza senza aver lasciato eredi.

Monza: la vita e l’arte di Roberto Giussani, una giornata dell’arte e una tavola rotonda

Le iniziative ideate per valorizzare l’arte dell’artista monzese, nato nel 1948 e docente per oltre quarant’anni al liceo Preziosissimo sangue, comprendono anche una giornata dell’arte promossa dagli studenti del liceo artistico di via Pesa del lino per il 4 maggio a partire dalle 10 dal titolo “Ritorni a casa”. È prevista anche una tavola rotonda alla presenza di ex alunni e colleghi di Giussani, che si terrà il 4 aprile a mezzogiorno in Sala Maddalena.

Monza: la vita e l’arte di Roberto Giussani, la musica

Ma non solo. Anche la musica per raccontare le opere di Roberto Giussani, con il concerto “Il credo di Annamaria” che si svolgerà il 22 febbraio, alle 21, nella chiesa di Cristo Re, in via Tosi, con la musica d’organo di Gabriele Buffa, il violino di Emilio Tosi, diretti dal maestro Graziano Alini.

Tutte le iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Monza.