Monza: il primo aprile aprono le iscrizioni del concorso pianistico Rina Sala Gallo

Si muove l’orchestra della 27esima edizione del Rina Sala Gallo, il concorso pianistico internazionale che torna sul palco a Monza a fine settembre 2024. L’associazione che lo organizza ha annunciato che le iscrizioni dei talenti saranno aperte il primo aprile e si chiuderanno il 30 maggio.

I pianisti potranno partecipare alle preselezioni compilando il modulo di candidatura disponibile online all’indirizzo web www.concorsosalagallo.it, dove è disponibile il regolamento che include il dettaglio delle prove e dei requisiti necessari all’iscrizione: sono ammessi al concorso pianisti di ogni nazionalità nati dopo il 5 ottobre 1993.

Monza: iscrizioni al concorso pianistico Rina Sala Gallo, la giuria

La giuria selezionata dal presidente e coordinatore artistico Roberto Prosseda include la pianista compositrice Lera Auerbach (Russia), il critico musicale della rivista Gramophone Jed Distler (Stati Uniti), il pianista e direttore d’orchestra Michele Gamba (Italia), Michail Lifits (Germania), Roland Pöntinen (Svezia), il musicologo John Rink (Gran Bretagna). La giuria di preselezione è ristretta a Michele Gamba, Roland Pöntinen e Roberto Prosseda.

«È per me una grande gioia poter presiedere la giuria del concorso Rina Sala Gallo, al fianco di colleghi che stimo moltissimo e che potranno ascoltare i candidati con competenza, apertura mentale e disposizione a comprendere e, perché no, a lasciarsi sorprendere anche da approcci innovativi al grande repertorio pianistico – ha detto a poco più di un mese dall’apertura delle iscrizioni Prosseda – Cerchiamo, infatti, musicisti creativi, sinceri ed entusiasti, che sappiano offrire interpretazioni pianistiche di eccellente qualità artistica, capaci di emozionare la giuria e il pubblico non solo per il virtuosismo, ma anche per la poesia e l’originalità dell’interpretazione».

Monza: il programma del concorso pianistico Rina Sala Gallo 2024

Il programma del concorso di settembre e ottobre rispecchia l’impianto della scorsa edizione di un appuntamento che è stato fondato nel 1947 dalla pianista monzese Rina Sala Gallo con Arturo Benedetti Michelangeli: domenica 29 settembre il concerto inaugurale con la vincitrice dell’edizione 2022 Young Sun Choi al teatro Manzoni, dove si terrà anche la finale di sabato 5 ottobre con l’Orchestra sinfonica di Milano. Tutte le prove solistiche all’interno della settimana si terranno invece alla Villa reale, o meglio al Teatro di corte in cui sono in corso di ultimazione i restauri (nella parte amministrativa).