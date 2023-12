Monza, il Piccolo coro Mimisol protagonista a Natale della sua prima incisione

Quest’anno il regalo più sorprendente e atteso le giovanissime voci del Piccolo coro Mimisol lo hanno ricevuto in anticipo rispetto alla tradizione. Lo scorso 15 dicembre, infatti, è stata pubblicata la prima incisione che vede protagonisti anche i piccoli cantori monzesi. Sono loro ad accompagnare Diane Billwiller e Marco Palermo, cantante lei e pianista lui, nel brano “Sei come il Natale”, ora disponibile sulle piattaforme musicali. Un incontro fortuito e fortunato, una collaborazione nata per caso, dimostrazione del grande talento dell’ensemble. «A metà settembre ho accompagnato una nostra corista, Sofia Maria Corrado, negli studi di registrazione di Cusano Milanino dove ha registrato il suo brano per il concorso “Note in radio” per cui era stata selezionata -racconta Ilaria Semeraro, direttrice del coro Mimisol-. Mentre ero lì ho raccontato del nostro coro e di quanto talento dimostrino i nostri bambini. Poi un paio di mesi dopo sono stata ricontattata e mi hanno proposto di coinvolgere i bambini del coro nell’incisione di un brano di Natale».

Piccolo coro Mimisol: in dieci in sala d’incisione

Per i giovani coristi l’esperienza dell’incisione è stata molto positiva

Una sorpresa davvero inaspettata che ha costretto i piccoli cantori a studiare spartiti e melodie in tempo per la registrazione. «È stata la nostra prima incisione, un’emozione grandissima per i nostri coristi -continua la direttrice-. Credo che tutti coloro che hanno partecipato conserveranno il ricordo di questa esperienza a lungo». La registrazione si è svolta il 26 novembre, in un’unica giornata. Dieci i bambini del coro Mimisol selezionati per partecipare all’incisione. «Abbiamo deciso di chiamare quelli un po’ più grandi, dalla terza elementare alla prima media. Quest’anno c’è stato un riciclo importante di iscritti, molti ragazzi ormai grandi ci hanno lasciato e tanti piccoli di 6 anni si sono aggiunti. Ci vuole tempo per amalgamare bene le voci e così abbiamo scelto di portare solo dieci di loro in sala di registrazione».

Piccolo coro Mimisol: l’ambizione è aprire le porte ai più grandi

Un’altra immagine felice dei coristi

Attualmente il coro conta una trentina di iscritti, dai 6 agli 11 anni. A guidarli oltre alla direttrice Semeraro anche un’insegnante di canto gospel e una giovane docente che si occupa delle coreografie in occasione degli spettacoli teatrali. «Sarebbe bello poter aprire il nostro coro anche ai ragazzi più grandi, dai 12 ai 17 anni, ma per farlo occorre trovare un insegnante che si dedichi solo ai più grandi. Sarebbe davvero bello veder crescere il nostro Piccolo coro Mimisol». Un ringraziamento speciale per i giovanissimi talenti anche dall’interprete del brano, Diana Billwiller: «Questa canzone è stata realizzata insieme al fantastico compositore e pianista Marco Palermo e al Piccolo coro Mimisol, ringrazio entrambi di cuore».