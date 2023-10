Monza: Alessandra Selmi vince il Premio letterario Brianza 2023

Le radici dell’industrializzazione della Brianza e non solo, l’eredità che è diventata patrimonio Unesco, l’intreccio di una Storia e di tante storie vissute di qua e di là del fiume. Che è poi l’Adda. È lì che si sviluppa la storia di “Al di qua del fiume”, il romanzo di Alessandra Selmi che dopo 100mila copie (in sei edizioni) negli ultimi quattordici mesi è stato proclamato vincitore del Premio letterario Brianza 2023.

Premio Brianza 2023: i finalisti e la cerimonia

Il riconoscimento nato sotto l’ala dell’Associazione Mazziniana con la presidente Gianna Parri è stato assegnato sabato, 28 ottobre, nell’auditorium della sede territoriale di Assolombarda, in viale Petrarca a Monza. Il romanzo pubblicato da Editrice Nord che racconta la saga della famiglia Crespi ha prevalso su “La Malnata” di Beatrice Salvioni, pubblicato da Einaudi, pubblicato da marzo in poi in oltre trenta lingue in altrettanti Paesi, e su “Nato sul confine”, pubblicato da Rizzoli, scritto dal giornalista di inchiesta Fabrizio Gatti.

A decretare il vincitore, il verdetto di cento lettori divisi in undici gruppi di lettura dopo la selezione della giuria. La giornata di chiusura del premio ha peraltro contato sull’intervento di Benedetta Tobagi, ospite d’onore della cerimonia e premio Campiello 2023 con il libro “La Resistenza delle donne”.

Premio Brianza 2023: gli altri vincitori

Altri vincitori: Erminia Belli per la saggistica con “La memoria dei luoghi” (Bellavite editore) dedicato alla vita di Guido Susani, Walter Pozzi nel settore editoria come fondatore di Paginauno, i ragazzi del liceo artistico Nanni Valenti di Monza per il progetto “Pietre Ruggenti” pubblicato dal Centro culturale ricerca, una ricerca dei (tanti) leoni che costellano Monza, un sogno della compianta Anna Sorteni cui hanno dato seguito gli studenti. Infine, Aurora Bizzo e Filippo Parri, autore dei racconti “Ciò che si nasconde nello specchio” e “Il colore dell’anima”, vincitori ex aequo per gli inediti.

“Come giuria tecnica abbiamo letto oltre una quarantina di titoli per arrivare alla terzina finale che è stata valutata dalla giuria popolare – ha detto Gianna Parri, presidente di giuria – Ci fa piacere constatare che sempre più autori del nostro territorio stiano ottenendo grandi successi a livello nazionale e internazionale e che siano giovani anche i premiati della sezione racconti inediti”.