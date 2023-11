Monza: a Regina Pacis per Santa Cecilia la bellezza del canto corale per i giovanissimi

In occasione della festa liturgica di santa Cecilia (il 22 novembre), patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti, l’arcidiocesi di Milano propone un evento diffuso in diverse località della diocesi per incontrare e sperimentare la bellezza del canto corale tra i giovanissimi dal titolo “Quando i bambini fanno oh”. Una rassegna che farà tappa anche a Monza. Qui l’appuntamento è per sabato 18 novembre, alle 15.30, nella chiesa di Regina Pacis.

Monza: a Regina Pacis con le voci bianche Il Mandarino e Cosmo Kor

I bambini del coro di voci bianche Il Mandarino e l’associazione Cosmo Kor si esibiranno insieme ad altri piccoli cantori. «Non importa se chi verrà a vederci ha mai cantato in un coro e perfino se si ritiene stonato, aspettiamo tutti per un pomeriggio di musica, gioco e nuove amicizie», spiegano gli organizzatori.

Monza: evento aperto a tutti, anche a chi non ha mai cantato in coro

L’evento è aperto a tutti i piccoli cantanti, anche chi non ha mai cantato all’interno di un coro. Tutti potranno ascoltare le canzoni proposte e provare direttamente l’emozione del canto corale.

«Non è necessario avere un coretto costituito – aggiungono dalla diocesi – è possibile partecipare anche con un gruppo di ragazzi della catechesi particolarmente affiatati, oppure coinvolgendo qualche compagno di scuola».

Per partecipare occorre prenotare scrivendo a beatricederosa16@gmail.com. L’iniziativa della diocesi si svilupperà tra il 18 e il 26 novembre a Monza ma anche Milano, Varese, Erba e Cassina de’ Pecchi.