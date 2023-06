Mirco Mariani con gli “Extraliscio” alla seconda serata de “La Milanesiana” a Seregno

La seconda tappa seregnese de “La Milanesiana”, prevista mercoledì 21 giugno, alle 21, al teatro San Rocco, sarà caratterizzata da un programma vario. Ad una prima parte in cui si parlerà di Kostas Charitos, personaggio letterario che ha ispirato una fiction televisiva, con l’autore Petros Markaris che dialogherà con Andrea Di Gregorio, Piero Colaprico e Stefano Fresi, farà da contraltare nella seconda un concerto degli “Extraliscio”, accompagnati da Paolo Fresu.

“La Milanesiana”: anche Paolo Fresu con gli “Extraliscio”

Paolo Fresu “Roberto Cifarelli”

«Per noi è un appuntamento importante -spiega Mirco Mariani, fondatore degli “Extraliscio”-, unico come tutti quelli che caratterizzeranno la nostra estate. Ci esibiremo con Paolo Fresu, che conosciamo da tanti anni e che è anche protagonista di “Shaloma Locomotiva Orchestra”, progetto che abbina le sonorità classiche di un’orchestra al suono di strumenti fuori dall’ordinario, anche improponibili. Non abbiamo ancora pensato al repertorio da proporre, ma questo rende tutto ancora più originale». Mariani entra poi nel merito del suo rapporto con Elisabetta Sgarbi, direttrice de “La Milanesiana”, che con Betty Wrong Edizioni Musicali è l’editrice di riferimento degli “Extraliscio”: «Elisabetta è un di più per il nostro percorso musicale. Non ci ha mai imposto griglie, avendo capito che per noi fare musica è sperimentare. È difficile trovare un editore che ti lasci campo libero, come lei fa con noi. Lei non guarda i clic e questa è la nostra fortuna, considerato che, praticamente, sui social network non esistiamo. Ma ci garantisce una presenza, e questo è l’aspetto più bello, e ci spinge a cercare sempre nuove strade. Ci concede così un margine per crescere e per osare».

“La Milanesiana”: il percorso di crescita degli “Extraliscio”

Mirco Mariani durante una sua esibizione

La chiosa ha come motivo di ispirazione l’orgoglio: «Quando abbiamo cominciato, la parola liscio quasi incuteva terrore. Invece, siamo stati anche invitati alla serata per Franco Battiato all’Arena di Verona ed al festival di Dusseldorf. Il progetto, nato quasi per caso, è diventato qualcosa di più grande di noi…». Anche in questo caso, i posti in teatro vanno prenotati su eventbrite.it.