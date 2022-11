Meda, successo per l’incontro con la scrittrice Clara Sanchez

Il secondo appuntamento di “Voci della storia-festival storico letterario” organizzato con la libreria Un mondo di libri e l’assessorato alla cultura del comune di Meda, in sala civica Radio, lunedì 7 novembre, si è svolta la presentazione del nuovo libro della scrittrice spagnola Clara Sanchez, “I peccati di Marisa”, edizione Garzanti. Ha condotto il dibattito Eva Musci. L’assessore alla cultura Fabio Mariani nel portare agli ospiti e al folto pubblico presente, il benvenuto della città, ha sottolineato come l’impegno dell’amministrazione sia costante e continuo cercando di offrire all’attenzione dei cittadini personaggi di notevole importanza e spessore in campo letterario spaziando nell’internazionalità.

Quella di Meda era una delle cinque tappe italiane della Sanchez, un’assoluta anteprima mondiale. L’autrice spagnola è una delle più amate in Italia. I suoi libri hanno sbancato nelle librerie italiane vendendo milioni di copie. La Sanchez è l’unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari spagnoli.

Meda, successo per l’incontro con Clara Sanchez: il libro I peccati di Marisa

Nel nuovo romanzo “I peccati di Marisa”, l’autrice che aveva al fianco la traduttrice, ha detto fra l’altro: “Sono tornata con un libro sul mondo dei libri, dell’editoria e della creatività. Una realtà all’apparenza dorata, ma che nasconde insidie e segreti. La mia è una storia sui rimpianti che cambiano il destino, sui desideri che si trasformano in ossessioni, sulle parole che non sono solo tracce su una pagina, ma hanno un immenso potere”. Poi ha aggiunto: “Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. Al primo posto c’è un romanzo di cui riconosce ogni pagina, ogni riga, ogni parola. Quel libro è il suo, lo aveva pubblicato trenta anni prima. Solo che il nome dell’autore in copertina è quello di uno sconosciuto. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. Marisa non sa come dimostrarlo perché, all’epoca, il suo esordio ero stato un fallimento e lei aveva deciso di distruggere tutte le copie”.