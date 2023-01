Meda: il Cor Gentile, delle donne, cerca nuove voci

Il Cor Gentile di Meda è alla ricerca di voci per rinforzare l’organico. Ma solo voci femminili, com’è sua caratteristica e prerogativa dal 2010. La ricerca è per soprani e contralti. Il repertorio del coro spazia dal sacro al profano. La referente del gruppo, la veterana Rossana Berto ha detto: «È stato scelto di diventare solo un coro femminile in quanto non abbiamo più trovato coristi maschi. Il primo maestro del coro Ruben Jais è diventato una personalità del settore tanto da essere attualmente il direttore generale ed artistico della fondazione orchestra Sinfonica e coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Siamo un gruppo ben affiatato e siamo pronte ad accogliere tutte coloro che amano il canto, ma anche chi ha fatto esperienze in altri cori. Il maestro Reggiori che ha preso il suo posto ha alle sue spalle una lunga esperienza».

eda: il Cor Gentile cerca nuove voci, dove e cosa

Il Cor Gentile si ritrova ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30, nei locali dell’oratorio Santo Crocifisso. Attualmente è impegnato nello studio di altri brani, quali lo Stabat Mater di Rheinberger, la Missa di Perosi, Ave Verum e Ave Maris Stella di Elgar in previsione di un concerto in programma il prossimo maggio. Un coro che ha richieste in tutta la regione.

L’ultima esibizione, dove ha riportato un notevole successo è dello scorso dicembre a Varese in un concerto di Natale dal titolo Christmas Carols, unitamente al Sine Nomine di Varese e alla Camerata di Milano, entrambi diretti dal maestro Giuseppe Reggiori. La cinquantina di coriste era accompagnata dal quintetto “Ottoni moderni”, dalle percussioni e dall’organo.

eda: il Cor Gentile cerca nuove voci, la storia

Il coro ha iniziato l’attività nel 1993 come – corso di tecnica vocale – sotto la guida del maestro Ruben Jais e in collaborazione con la scuola di musica “Amadeus” di Meda, fondata e diretta dalle professoresse Angiola Maria e Cesarina Guarneri. Nel 1999 aveva partecipato al tradizionale concerto per il Natale ad Arona, unitamente alla “Camerata Polifonica” di Milano, al coro da camera “Sine Nomine” di Varese e al Quintetto di Ottoni Italiano. Da allora ha tenuto concerti nelle province di Milano, Bergamo, Como, Varese e Novara. Si è esibito inoltre in un concerto in forma di lezione a Como, alla Still European Academy. Dal 1999 al 2002 è stato regolarmente invitato a cantare in villa Traversi a Meda, in occasione del premio di poesia, dedicato a Cesarina Guarneri. Sempre dal 1999 il coro è diretto dal maestro Giuseppe Reggiori. Per informazioni (clicca qui).