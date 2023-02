Luoghi del Cuore del Fai: ultimi giorni per votare, il Mirabellino è 16°

La classifica ufficiale sarà svelata nella mattina di giovedì 16 febbraio, ma già ora è possibile fare qualche pronostico. L’undicesima edizione de “I luoghi del cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare indetto dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, vede Villa Mirabellino, la storica dimora del Parco di Monza al 16° posto con 5752 voti, prima dei monumenti brianzoli e quarta della graduatoria lombarda. Al 71° posto con 1994 preferenze si trova il deposito tram interurbani Atm (ex Stel) di Desio, un esempio di archeologia industriale che nelle prime fasi del concorso occupava la pole position tra i luoghi del cuore brianzoli.

Luoghi del Cuore del Fai: tutti i voti della Brianza

Più in basso, fermo al 207° posto con 429 voti, il percorso delle ville e cascine all’interno del polmone verde monzese. A quota 299 con 246 voti si trova un altro edificio del Parco di Monza, il Mulino del Cantone. E anche al 331° posto con 206 preferenze è possibile trovare un’altra chicca ospitata nel parco: la ghiacciaia e la cantina di Villa Mirabello. Occorre scendere a quota 339 con 198 voti per uscire da Monza: qui è posizionato l’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello di Limbiate. Qualche passo ancora più giù per arrivare al 369° posto con 167 voti e trovare la Villa Tittoni Traversi di Desio.

Si torna nel parco del capoluogo brianzolo – precisamente ai giardini – a quota 370 (166 voti) mentre sei posti più sotto (160 voti) si scopre un gioiellino di Limbiate, la Villa Crivelli Pusterla con il suo giardino. A quota 406 (130 voti) si piazza la Villa Bagatti Valsecchi con i resti del Lazzaretto di Milano di Varedo. Cento voti e 436° posto in classifica per le case dell’ex cappellificio Cambiaghi di Monza.

Luoghi del Cuore del Fai: domina la chiesetta di Gallipoli

Domina la classifica generale la chiesetta di san Pietro nel parco dei Samari di Gallipoli mentre il primo luogo del cuore lombardo (quinto in classifica) è il Villaggio operaio di Crespi d’Adda.