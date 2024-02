Luca Urbani: nuovo singolo e poi l’album “Parlo da solo nei centri commerciali”

Tra pochi giorni sarà il momento di “Parlo da solo nei centri commerciali”, intanto un nuovo singolo: “La condivisione”. È il brano scelto da Luca Urbani per anticipare l’uscita del suo nuovo lavoro martedì prossimo, 26 febbraio, e arriva a due anni dall’ultimo lavoro pubblicato, “Comunque vada è successo (Volume due)”.

Luca Urbani: il nuovo singolo “La solitudine”

Protagonista dei Soerba e poi dei Fluon con Andy dei Bluvertigo, Urbani questa volta scrive un altro capitolo della sua carriera solista: un album che parla di solitudine, tema condensato anche nel singolo già disponibile sulle piattaforme digitali in cui si trova “un elenco malinconico ed elettronico di ciò che condividiamo ogni giorno, un elenco che ci accompagna in una vibrante passeggiata per strade notturne e deserte” si legge nella presentazione: “Un brano per tutti quelli che si sono innamorati, ma allo stesso tempo si sentono sospesi, apatici davanti alle notizie, all’amore e alla routine in cui siamo intrappolati. Nonostante le farfalle nello stomaco, pensieri osceni e vino rosso, il protagonista di questo brano sembra intrappolato in un loop musicale oscuro ed ipnotico: la solitudine, l’amore”.

Il singolo è stato prodotto, registrato e mixato da Luca Urbani al “Parco Giochi Studio” e al “Frequenze Studio” e poi masterizzato da Fabio Mittino alla “Fortezza delle scienze”.

Luca Urbani: dai Soerba ai Fluon e Gelo Dischi

Monzese, classe 1974, Luca Urbani ha esordito discograficamente con i Soerba nel 1998 con “Playback”, prodotto da Morgan. Sono quindi arrivati il Festivalbar e nel 1999 il Festival di Sanremo con “Noi non ci capiamo”.

Nel 2001 è stato il turno di “La vittoria dei cattivi”, pubblicato da Mescal/Sony mentre la carriera solista è nata nel 2007 con “Electrodomestico” pubblicato da Discipline/Venus nel 2007. L’esperienza dei Fluon nasce invece nel 2014. Tre anni fa ha fondato anche l’etichetta indipendente Gelo Dischi “per sostenere le nuove realtà synth pop e new wave del panorama italiano, incrementando anche l’attività di produttore”.