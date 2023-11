Tutto esaurito nel pomeriggio di domenica 12 novembre a Palazzo Terragni di Lissone per la 29esima edizione del “Cantem Insemma”, l’unico concorso dialettale della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza con il patrocinio e il contributo del Comune di Lissone e il patrocinio della Provincia. Il presidente dell’associazione “Amici della Musica e dello Spettacolo”, Luigi Frojo (che ha ereditato il concorso dal Centro culturale Carlo Cattaneo e dal Comune di Lissone) ha raggiunto, come tutte le precedenti edizioni, lo scopo della diffusione del dialetto e delle tradizioni lombarde.

29 Cantem Insemma – I Vincitori

Lissone: tutti i vincitori del “Cantem Insemma”, la novità del gemellaggio col Canton Ticino

“Un particolare ringraziamento va riconosciuto al console Isidoro Bianchi e al poeta Carletto Bianchi che con il loro sostegno hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di questa edizione” ha affermato Frojo.

Novità di quest’anno il gemellaggio tra il concorso “Cantem Insemma” e il “Festival della canzone dialettale” di Vacallo del Canton Ticino (Svizzera) con la presenza di due autori e interpreti (Zeno Gianola e Sergio Volo) del Canton Ticino e la presenza di Chiasso Tv. La conduzione della manifestazione è stata affidata al presidente dell’Accademia del Dialetto Milanese, Gianfranco Gandini.

Particolare il momento di poesia dedicato ai figli, con Gandini che ha declamato la poesia di Carletto Bianchi ”A mio padre” e molto apprezzati gli sketch con Paola Cavanna.

1 classificata poesia Donata Vescovi premiata da Oscar Bonafè 1 canzone classificata Morena Cacciatore premiata da Cons. Isidoro Bianchi e Oscar Bonafè

Lissone: tutti i vincitori del “Cantem Insemma”, il podio di canzoni e poesie

Dieci le canzoni ed altrettante le poesie finaliste del concorso. La giuria ha decretato in diretta i vincitori: la vittoria del “Cantem Insemma” è andata a “Te Cerchi” cantata da Morena Cacciatore di Limbiate, premiata dal vice sindaco di Lissone, Oscar Bonafè e dal console Isidoro Bianchi, ex presidente del Circolo Carlo Cattaneo di Lissone. Al secondo posto, ”Ul me lagh” cantata da Sergio Volo di Melano (Chiasso) e al terzo posto “Mi a Milan ghe voeuri ben” cantata da Ernesto Marcato di Milano. Prima classificata nella sezione poesie Donata Vescovi di Milano con “In campagna”, lirica che verrà trasformata in canzone per la prossima edizione, sempre prevista a Lissone.