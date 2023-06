Lissone, in estate “S.T.Art!” non si ferma e con Teatrando in arrivo 7 giorni per salire sul palco

Prosegue anche in estate, con attività laboratoriali mirate ai giovani dai 15 ai 34 anni, il progetto S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza, coordinato dal Comune di Lissone in qualità di ente capofila e realizzato in partnership con l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate Brianza, . Prenderà infatti il via l’ultima settimana di giugno “Teatrando”, corso gratuito di avvicinamento al teatro a cura di Teatro dell’Elica, scuola di teatro e compagnia teatrale lissonese che nell’ambito del progetto S.T.Art! ha già realizzato nei mesi scorsi, durante il periodo scolastico, due percorsi dell’azione “On stage & back stage”: l’uno riservato agli studenti dell’istituto Meroni e l’altro aperto ai giovani del territorio.

Lissone, in estate “S.T.Art!”: una nuova opportunità per i giovani

“Teatrando” propone un’esperienza estiva di avvicinamento all’arte teatrale, per offrire ai giovani a cui si rivolge un’occasione di intrattenimento formativo e di scoperta di sé, delle proprie potenzialità e skills che il codice espressivo teatrale consente. “Con questo nuovo corso di teatro intendiamo offrire ai nostri giovani ancora nuove opportunità e attività coinvolgenti e costruttive, totalmente gratuite, nel periodo estivo” spiega l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Lissone, Giovanni Camarda. Il corso si terrà nella sede del Tetro dell’Elica a Lissone (via San Martino 34) e si articolerà in cinque incontri: 26 giugno (dalle 17 alle 20), 27-28-29 giugno (dalle 17.30 alle 19.30), il 30 giugno (dalle 17 alle 20). Per iscriversi è a disposizione l’e-mail dedicata onstage.start2022@gmail.com.