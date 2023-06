Lissone: il Museo d’arte contemporanea cerca un nuovo direttore

Al Museo di arte contemporanea di Lissone serve un nuovo direttore artistico. Soprattutto perché per mantenere lo status di museo regionale, non può farne a meno e questa volta – a differenza della scorsa quando il bando è arrivato molto tardi rispetto alle esigenze – la ricerca è già partita. Nella giornata di mercoledì 28 giugno il Comune di Lissone ha diffuso il bando per il Mac: i tempi sono ristretti, in realtà, per partecipare.

La scadenza per candidarsi alla direzione del museo lissonese è il 7 luglio, quindi una decina di giorni in tutto. Chi assumerà l’incarico lo avrà per 36 mesi, tre anni (mentre era di due quello vinto da Francesca Guerisoli, direttrice uscente, nell’agosto 2021 – un tempo oggettivamente troppo breve per costruire alcunché in ambito museale), non rinnovabili, al massimo prorogati per il completamento della attività: 25mila euro lordi all’anno per ciascuno dei tre anni, senza peraltro alcun diritto a rimborsi per il lavoro fatto.

Museo d’arte di Lissone: i requisiti

Ai candidati per la direzione del Museo d’arte di Lissone, a parte i titoli di studio, sono chiesti “conoscenza approfondita della scena artistica contemporanea a livello nazionale e internazionale”, “documentata specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria nonché da pubblicazioni scientifiche”, “concreta e qualificata esperienza professionale di almeno tre anni riguardo a direzione e/o curatela artistica nel settore dell’arte contemporanea di musei e spazi espositivi presso Istituzioni, enti pubblici o privati in Italia e all’estero”. Poi capacità organizzative e conoscenza delle norme che regolano la pubblica amministrazione, ma è piuttosto ovvio.

Museo d’arte di Lissone: i punteggi della commissione

La commissione (non dichiarata al momento) assegnerà 40 punti per il curriculum vitae, quindi preponderante, 30 punti per l’elaborato progettuale che ogni candidato è chiamato a presentare, 30 punti per il colloquio finale, al quale potranno accedere solo 5 candidati.

Il nuovo direttore del Mac prenderà il posto di Francesca Guerisoli, docente e curatrice indipendente che a sua volta si era insediata dopo Alberto Zanchetta, che aveva guidato il museo per due mandati (e proroga) rilanciando sia i due premi biennali per la pittura e per il design, innescando una spinta enorme nella proposta espositiva del museo e producendo come mai prima analisi, studi e volumi dedicati sia alle mostre sia alla storia del Mac stesso. E ora, cosa ne sarà dell’unico museo riconosciuto della Brianza?