Libri: la storia di un cavallo contro il bullismo, illustrazioni di una monzese

“Granpasso, storia di un cavallo” è il titolo di un libro per bambini, ma non solo, illustrato dalla monzese Tatiana Pasqualini. Il libro è un lavoro a due mani di Andrea Pantano e Martina Nespoli. La trama del racconto è liberamente tratta dal romanzo Cholstomer, storia di un cavallo, di Lev Tolstoj. Il testo è stato presentato a novembre alla Fiera Cavalli di Verona ed è una bella storia, che vede protagonista un animale bello e affascinante per i ragazzi, che ha anche un intento educativo, poichè vuole stimolare una riflessione sul fenomeno del bullismo che è diffuso anche in ambito scolastico.

Libri: la storia di un cavallo contro il bullismo, chi p Tatiana Pasqualini

Tatiana Pasqualini è nata nel 1998 a Volvograd in Russia, è illustratrice e graphic designer. Fin da piccola si è appassionata al disegno e al mondo dei cavalli. Dopo essersi diplomata, ha frequentato il corso accademico triennale alla scuola Mohole di Milano a indirizzo “comics and concept design” completandolo con successo nel 2021. Ha già pubblicato il libro “Cavalli, passione sicura”, che raccoglie i suoi disegni in ambito equestre, e ha collaborato in questi anni alla realizzazione di copertine per diverse pubblicazioni, loghi,volantini e brochure per associazioni aziende e privati.

Anche gli autori del testo sono due grandi appassionati di cavalli fin da piccoli e tuttora lavorano nel campo dell’equitazione. Andrea Pantano si è dedicato allo sport e alla promozione sociale fondando Sef Italia ed è presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas. Martina Nespoli è istruttrice di equitazione di primo livello e amazzone di primo grado e lavora in ambito allevatoriale.

Il testo di 134 pagine edito da Europa Edizioni è acquistabile dall’editore stesso o su Amazon al costo di 14,15 euro.