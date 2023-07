L’estate a Macherio porta in dote alla popolazione tante proposte culturali

“Cinema Kids“, da martedì 11 luglio, porta quattro spettacoli gratuiti sul grande schermo a Macherio e Bareggia, mentre sabato 22 luglio in piazza del Lavatoio arriva “Game on night“. L’estate di Macherio sta per accendersi grazie a due proposte promosse dal neo assessore alla cultura, Daniela Rivolta.

Cultura: spazio a “Cinema Kids” e “Game on night”

Si parte con il cinema all’aperto, riprendendo in parte una formula sperimentata in passato. Da martedì 11 luglio, quattro proposte per i bambini e le famiglie per altrettanti film di animazione, in piazza del Lavatoio a Macherio e in via Parini a Bareggia. Si parte l’11 luglio a Macherio con “Minions 2“, il 18 luglio (a Bareggia) sarà la volta di “Troppo Cattivi“, il 25 luglio a Macherio “Sing 2” e si chiude il 1 agosto a Bareggia con “Sonic 2“. Ingresso libero, inizio alle 21.15. Sabato 22 luglio, invece, dalle 17 sino alle 21.30, piazza del Lavatoio ospiterà la prima edizione di “Game on Night“: saranno allestiti tavoli per giochi da tavolo e di ruolo aperti ai cittadini di ogni età, con lo staff di “Semper Ludens“. Gli appassionati di calcio potranno mostrare le loro abilità di giocatori sfidandosi nelle postazioni di “Fifa 2023”.

Cultura: la soddisfazione dell’assessore Rivolta

«Quella di sabato 22 è una nuova proposta per l’estate macheriese– spiega l’assessore Rivolta-, pensata per consentire il divertimento per tutti, ragazzi, adulti, anziani. Ci piacerebbe che diventasse negli anni un appuntamento fisso. Se penso alla cultura di Macherio, penso ad una comunità aperta che interagisce nel piacere di stare insieme, di vivere il paese».