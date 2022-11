L’associazione Umana Avventura di Seregno ha festeggiato i suoi 10 anni con un concerto

Un santuario di Santa Valeria a Seregno gremito in ogni ordine di posto ha ospitato venerdì 11 novembre il concerto celebrativo del decennale di attività dell’associazione Umana Avventura. La serata ha visto protagoniste ben quattro formazioni, la corale lirica ambrosiana di Milano, l’orchestra Music4Education, con il direttore Roberto Ardigò e l’organista Gianluca Petagna, il coro di voci bianche Santa Giovanna d’Arco di Seregno, con la direttrice Valeriya Issayeva e la collaborazione di Cinzia D’Ellena, il coro di voci bianche San Carlo Borromeo di Inverigo, con il direttore Antonio Speciale, che hanno eseguito il “Gloria Dei Vivens Homo” di Antonio Vivaldi, dipingendo una prestazione di elevato contenuto artistico.

Umana Avventura: la soddisfazione degli intervenuti

«È bello vedere il santuario così pieno -ha commentato Carlo Camnasio, presidente di Umana Avventura-. Il direttivo, i soci ed io siamo contenti di vivere insieme questo gesto di gratitudine, per i 10 anni di Umana Avventura. Abbiamo invitato le persone che ci hanno accompagnati e con cui abbiamo condiviso il nostro cammino. Abbiamo dato vita ad un luogo di giudizio e di amicizia». Per parte sua, monsignor Bruno Molinari, prevosto di Seregno, ha invece sottolineato che «ci sono tanti modi per testimoniare la gloria del Signore. La via della sapienza e la via della bellezza sono tra questi, per far incontrare la gente con la gloria sapiente di Dio».