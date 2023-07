La seregnese Giorgia Damiolini ha vinto il concorso “Miss Giussano sotto le stelle”

Ha 16 anni ed è una studentessa di Seregno la vincitrice dell’edizione 2023 di “Miss Giussano sotto le stelle”, l’iniziativa organizzata da Giussano InCentro in collaborazione con la Pro Loco locale e con il patrocinio del Comune, andata in scena sabato 1 luglio. Sotto il cielo del parco di Villa Sartirana, affollatissimo per tutta la durata della manifestazione, come da tradizione, 14 miss si sono sfidate sfilando in successione in abito casual, elegante e in intimo. A condurre la serata, la 12esima del concorso di bellezza, che come ha ricordato il sindaco Marco Citterio è ormai un appuntamento fisso dell’estate giussanese, sono stati Sabrina Costanzo e Davide Colavini, attore, autore e docente di teatro e recitazione.

Miss Giussano: tutte le fasce assegnate durante la serata

Giorgia Damiolini, con la spilla numero 14, ha sbaragliato le altre concorrenti del concorso aggiudicandosi l’ambita fascia di Miss Giussano 2023. La giuria ha anche premiato Beatrice Degli Agosti di Renate, a cui è stata assegnata la fascia di Miss Eleganza, Isabella Saladino di Bergamo che ha vinto la fascia di Miss Casual e Krystal Camanzo di Besana, come Miss Estate, ringraziando tutte le partecipanti con omaggi offerti dai tanti sponsor locali che hanno supportato l’evento. Anche per l’edizione 2023, dunque, “Miss Giussano sotto le stelle” ha confermato di essere una tra le manifestazioni più partecipate e coinvolgenti dell’estate giussanese, riuscendo ad attirare un ampio numero di spettatori.