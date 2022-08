La Fornace Artistica Riva di Briosco contribuisce ad abbellire il parco di City Life a Milano

La Fornace Artistica Riva fa il bis. Una nuova opera made in Fornaci di Briosco troverà casa nel parco d’arte contemporanea di City Life a Milano. Cinque anni fa nel forno di via XI Febbraio aveva preso vita “Hand and foot for Milan” della scultrice Judith Hopf. All’epoca il piede gigante e la mano che lo saluta erano stati realizzati con mattoni sagomati e sovradimensionati realizzati artigianalmente. Mercoledì 3 agosto nel forno di Corrado Riva è stato cotto il primo segmento della nuova opera progettata dall’artista afrobelga Otobong Nkanga. Il manufatto ha un volume pari a circa 1 metro cubo. Il secondo sarà persino più ampio con un volume di circa 2 metri cubi.

Fornace Artistica Riva: l’entusiasmo di Corrado Riva



«Si tratta di un lavoro complesso -ha spiegato Corrado Riva, titolare della Fornace Artistica-. L’autrice vuole riprodurre come in una lunga collana tutti i materiali che si possono trovare scavando la terra». Così le sezioni di roccia e ferro saranno intervallate da due grandi forme in terracotta. «La tecnica che andremo a usare sarà quella tradizionale del cotto lombardo -ha aggiunto Riva-. Questa volta però useremo argille rosse e nere, pertanto mancherà la caratteristica sfumatura bianca del cotto lombardo». L’installazione verrà inaugurata all’interno del parco artistico di City Life a Milano a fine autunno, il progetto è seguito dallo studio di architettura “Silvia Gioberti” di Berlino e dallo studio di architettura “Altofragile” di Milano.

Fornace Artistica Riva: 100 anni di attività alle spalle



Sarà un autunno ricco di appuntamenti per la Fornace Artistica Riva che quest’anno festeggia i 100 anni di fondazione. Correva infatti l’anno 1922 quando Guido Persico e Augusto Rebattini accesero per la prima volta il forno di via XI Febbraio. La Fornace sarebbe poi stata rilevata dai Riva negli anni Sessanta. Il primo a lavorarci fu Ambrogio Carlo Riva che aveva imparato il mestiere da papà Rodolfo. La tradizione è poi continuata con Emilio e Angelo Riva e oggi con Corrado, figlio di Emilio. «Continuerò a lavorare in fornace fino a quando sarò io ad avere 100 anni» ha scherzato Corrado. In Fornace convivono un’anima artigianale e un’anima artistica. Sono numerosi gli studenti che nel corso degli anni hanno frequentato il forno di Fornaci per imparare come modellare una statua e sempre più numerosi i visitatori che approfittano delle aperture al pubblico per scoprire i segreti di un’arte antica. La Fornace Artistica Riva è infatti inserita all’interno del circuito di “Ville Aperte” e di quello delle “Giornate Fai d’Autunno”.