La ex maestra Beretta di Usmate-Velate canta a The Voice

The Voice senior parla, o meglio canta, anche brianzolo. Nella prima puntata del talent canoro della Rai, andata in onda lo scorso venerdì 13 gennaio, ha infatti visto come partecipante Annalisa Beretta, 66enne di Usmate Velate.

La ex maestra Beretta e la passione per il canto anche a scuola

«La mia vita è sempre stata impegnata soprattutto sulla scuola – si è raccontata la stessa Beretta nel video di presentazione -. Ho insegnato per 42 anni, fino a 6 anni fa, e ho sempre puntato tutto sul fatto che i bambini imparassero ad esprimersi soprattutto per iscritto e vedere gli alunni di prima elementare già ti facevano dei temi di due pagine era una grossa soddisfazione. Nonostante non abbia avuto figli miei il lungo percorso di vita che ho avuto con i bambini ha riempito quel vuoto che avevo. Sono stata un po’ la loro mamma. Come insegnante ero severa e pretendevo molto, ma quando c’erano i momenti ricreativi i bambini mi chiedevano di cantare. Io partivo, loro mi seguivano e poi mi dicevano che cantavo bene e che trasmettevo tanta emozione».

La ex maestra Beretta e la realizzazione di un sogno

Alla conduttrice del talent, Antonella Clerici, l’ex insegnante ha inoltre affermato che potersi esibire per la prima volta su un palcoscenico importante era un po’ la realizzazione di un proprio sogno «Si pensa sempre che i sogni siano irrealizzabili ma questa volta posso dire di aver fatto almeno il primo passo. Spero di poterlo continuare a realizzare, almeno fin dove arriverò, con entusiasmo e la giusta umiltà».L’ex maestra si è esibita poi alle “Blind uditions”, le selezioni del programma, portando il classico di Mina “Amor mio”. Un’esibizione che ha fatto girare tutte e 4 le poltrone dei giudici del talent – Clementino, Loredana Bertè, Angelo Sotgiu e Angela Brambati (dei Ricchi e Poveri) e Gigi d’Alessio – con la maestra che ha scelto proprio quest’ultimo come coach per il proseguo del suo percorso nel talent: «Provo una grande ammirazione per tutti voi – ha spiegato -. Sento però di aver bisogno di una persona che sappia indirizzarmi e guidarmi e ho pensato a Gigi».