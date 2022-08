Il monzese Irama fa il pieno di applausi a Olbia

Irama incendia il Red Valley Festival, l’evento musicale di punta dell’estate di Olbia, in Sardegna. Il cantautore monzese è stato uno degli ospiti più attesi della kermesse che per 4 giorni, dal 12 al 15 agosto, ha accolto alcuni degli interpreti della scena musicale italiana, rapper e dj fama internazionale acclamati da migliaia di giovani e giovanissimi, da Blanco a Marracash, da Max Pezzali a Martin Garrix, da Dimitri Vegas a Salmo

Irama applaudito da 15mila fans

Irama foto di Silvio Tova

La platea olbiese ha tributato una formidabile accoglienza ad Irama che si è esibito nella serata del 13 agosto di fronte a 15mila fans in delirio. L’artista monzese è entrato in scena ad Olbia sventolando la bandiera dei 4 mori sulle note di Mediterranea. Pantaloni lucidi in pelle e total look black, Irama ha fatto ballare e cantare la folla coi successi dai ritmi latini e le sonorità intense, non rinunciando a scendere dal palco per salutare da vicino il suo pubblico.

Irama commuove tutti coi suoi brani

Irama foto di Silvio Tova

Le hits estive hanno fatto vibrare la Olbia Arena dove le torce dei telefonini hanno poi accompagnato l’atmosfera dolcissima de “La ragazza col cuore di latta” e “Ovunque sarai”, regalando un contorno particolarmente suggestivo ed emozionate. Olbia regala ad Irama un nuovo successo nell’isola: l’esibizione del 13 agosto bissa il tripudio conquistato pochi giorni prima ad Alghero.