Il comitato per il gemellaggio tra Seregno e Sant’Agata d’Esaro cresce

Primo ed importante step di crescita per il comitato per il gemellaggio tra Seregno e Sant’Agata d’Esaro, la piccola comunità calabrese da cui, nel tempo, in tanti hanno raggiunto la Brianza, alla ricerca di un’occupazione lavorativa stabile. Qualche settimana fa, in una riunione nella sede provvisoria al Lazzaretto, presenti all’incirca venticinque persone tra consiglieri e soci, è stato deliberato l’ingresso di tre nuovi candidati nel direttivo dell’associazione, costituitasi nella primavera del 2021. Gli interessati sono Marta Prato, che ha assunto la delega alla cultura e l’incarico di vicepresidente, Max David Venturato, che invece si occuperà di sport e sicurezza, ed infine Maria Arcuri, in rappresentanza di un gruppo di giovani sempre più numeroso. «Dopo l’evento nella sala Gandini dello scorso mese di giugno -conferma la presidente Giovanna Rumbolo-, alcune persone ci hanno chiesto di entrare a far parte del gruppo con un ruolo operativo e non semplicemente come tesserati. Ci abbiamo riflettuto ed abbiamo capito che si trattava di un passo necessario, poiché gli obiettivi sono molti e chi stava lavorando a questi obiettivi faticava a fare fronte a tutte le incombenze».

Gemellaggio: significativa la presenza di giovani

Da sinistra, Marta Prato, Max Venturato, Giovanna Rumbolo, Paolo De Santis e Maria Arcuri

La novità forse più bella, anche perché in controtendenza rispetto al trend che si registra in altre associazioni, è la nascita di un gruppo giovani: «Tra Seregno e Sant’Agata d’Esaro, i coinvolti sono ormai quasi una cinquantina. Con loro, l’intenzione è di programmare uno scambio cultuale a livello scolastico e sportivo, che presumibilmente riusciremo a calendarizzare nella prossima primavera».

Gemellaggio: ora si lavora per la sagra della castagna

Alcuni componenti del direttivo in sala Gandini, in occasione dell’evento di giugno

Il progetto che più batte alle porte, adesso, è legato ad un appuntamento in terra calabrese: «L’11, il 12 ed il 13 novembre, a Sant’Agata d’Esaro, è prevista l’annuale sagra della castagna. Ci stiamo adoperando per assicurare una navetta che trasporti chi vorrà partire da Seregno per partecipare all’aeroporto della Malpensa, mentre la Pro Loco di Sant’Agata d’Esaro ha già organizzato una navetta che dall’aeroporto di Lamezia permetterà il trasferimento fino alla stessa Sant’Agata d’Esaro. Speriamo che anche quest’anno il sindaco Alberto Rossi e gli assessori della sua giunta vogliano presenziare a questo momento. L’invito è esteso naturalmente a tutti i seregnesi». Per informazioni, occorre consultare la pagina di Facebook del comitato o scrivere una mail all’indirizzo gemellaggio.seresade@gmail.com.