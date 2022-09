Il circolo culturale Seregn de la memoria in visita all’ex cascina Pelucchi

Il circolo culturale Seregn de la memoria ha deciso di sostenere il progetto “Cascina Anffas Brianza. Costruiamo insieme un verde futuro”, che prevede la riqualificazione dell’ex cascina Pelucchi nel parco seregnese del Meredo, con la creazione di ambienti polifunzionali per attività culturali e ludico-ricreative, donando parte dell’avanzo di gestione dello scorso anno. La consegna del contributo avverrà domenica 2 ottobre, nel contesto di una passeggiata storico-naturalistica, promossa con la collaborazione del Wwf Insubria. Il ritrovo è previsto alle 14.30 nel parcheggio di via Bottego 12. Ai partecipanti Over 12 è richiesta una donazione minima di 10 euro, che sarà interamente devoluta ad Anffas Brianza Ets-Aps. A ciascuno sarà offerta una copia del “Piccolo Atlante della Seregno antica”, edito da Seregn de la memoria. Per iscriversi: info@seregndelamemoria.it.

Ex cascina Pelucchi: la storia in sintesi

L’ex cascina Pelucchi è un edificio che si trova in via Como, in disuso ormai da poco meno di 20 anni, dopo essere stata meta in precedenza di tanti acquirenti, che giornalmente acquistavano il latte munto dalla ventina di mucche disponibili. L’edificio ha una superficie di circa 220 metri quadrati, suddivisi tra il piano terreno ed il primo piano, con l’aggiunta di un fienile, di un centinaio di metri quadrati. La particolarità è che la famiglia Pelucchi ha dato il nome alla cascina, pur non essendone mai stata proprietaria, ma soltanto affittuaria tra il 1928 ed il 2005.