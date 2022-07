Il chitarrista Kee Marcello ringrazia Albiate dopo il concerto in Villa Campello

“What a great night at Villa Campello in Albiate!”. È il commento social di Kee Marcello, il chitarrista svedese degli Europe che venerdì 1 luglio ha infiammato la platea accorsa nel parco comunale di Villa Campello per assistere al concerto rock che ha visto la guest star svedese padroneggiare sul palco insieme ad amici e noti colleghi.

Albiate, le congratulazioni di Kee Marcello in scena per la Sagra 2022

Un evento musicale ben riuscito, promosso dall’associazione Amici di San Fermo nell’ambito del cartellone della Sagra di Albiate 2022. L’esibizione di Kee Marcello è stata anticipata dalle sonorità rock di tre band che dal pomeriggio di venerdì hanno acceso i riflettori sul parco comunale dove hanno iniziato a radunarsi appassionati e fans.

Albiate, le congratulazioni di Kee Marcello, ex Europe, e Andrea Innesto

L’atmosfera si è presto surriscaldata all’arrivo sul palco, in serata, del chitarrista degli Europe. Pezzi come “Prisoners in Paradise”, “I’ll cry for you” e la notissima “The final countdown” hanno fatto parte della colonna sonora di serata insieme a “Carrie” per una “Rock the night”, per dirla con un’altra canzone degli Europe, incandescente. L’artista ha duettato sul palco anche con il sassofono di Andrea Innesto “Cucchia”, da metà anni ‘80 musicista del gruppo che accompagna Vasco Rossi.

Kee Marcello: il post sui social