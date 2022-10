I primi 20 anni delle Fantastiche matite di Seregno

Alla biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno, si è inaugurata la ventesima edizione di “Fantastiche matite”, che resterà in visione al pubblico e alle classi delle scuole fino al 5 novembre prossimo. Le opere esposte sono dell’illustratrice Giulia Pintus, che è stata preceduta dalle opere di Emanuela Bussolati ed Eva Montanari, dal 30 aprile al 4 giugno. Alla cerimonia di inaugurazione del tardo pomeriggio di sabato 8 ottobre, erano presenti il sindaco Alberto Rossi e l’assessore all’istruzione e cultura, Federica Perelli.

I primi 20 anni delle Fantastiche matite: il taglio del nastro

“Un evento che sta diventando una tradizione – ha detto nel suo intervento il primo cittadino – 20 anni sono tanti e a quell’epoca non era così scontato che il potere delle immagini potesse interessare e affascinare. Mi sento di ringraziare chi ha creduto nell’iniziativa e l’ha con caparbietà e competenza portata avanti nel corso degli anni, dal direttore della biblioteca Enrico Porro, al suo staff Alberto Banfi, Marica Scarpi e Luca Viganò. E da questa edizione la vetrina non più la centrale galleria civica Mariani, ma ha trovato la sua sede naturale in mezzo ai libri perché le illustratrici prendono spunto dai libri per bambini e ragazzi”. L’assessore Perelli, ha aggiunto: “ i locali della biblioteca sono quelli più adatti e credo fortemente che questi spazi devono contaminarci in maniera molto forte. Gli illustratori per ragazzi sono davvero speciali, perché sprigionano tanta fantasia e i loro disegni sanno interpretare anche i brani più difficili e li sanno rendere leggeri. Un’opportunità che in città si rinnova da due decenni, durante i quali i bambini sono diventati adolescenti e adulti. Una strada che li porterà ad essere, a loro volta, accompagnatori di nuovi bambini verso un incontro fantastico e magico”. Fantastiche matite è un’opportunità che il mondo adulto si dà per accompagnare i bambini verso il magico incontro con il libro illustrato.

I primi 20 anni delle Fantastiche matite: l’autrice e illustratrice Giulia Pintus

L’autrice delle illustrazioni Giulia Pintus, 29 anni, si definisce un’illustratrice agrodolce “ mi piace mescolare ai miei disegni un poco di poesia con un poco di ironia e, a volte, anche una nota grottesca. La mia cosa preferita è disegnare le persone. A volte uso la matita come i bambini anche se ultimamente sono passata al digitale, ma sono pronta a tornare alla carta e alle matite colorate perché mi ci ritrovo di più”. La Pintus ama tutte le sfumature di verde e in generale tutti i colori con un po’ di grigio dentro. Disegna favole e a volte le inventa anche e credo molto nelle favole. La rassegna di “Fantastiche matite” ha un duplice scopo, promuovere la lettura e al tempo stesso far conoscere la biblioteca, i suoi spazi e i suoi servizi.