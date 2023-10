Halloween alla Reggia di Monza: con gli Addams e il Fai, una settimana di eventi

Di nuovo loro: Gomez, Morticia, Mercoledì. Alla Reggia di Monza, e per tre giorni, per Halloween torna dal 31 ottobre al 2 novembre “The Addams Family”, format a base di spettacoli, performance, giocolerie, acrobazie, laboratori, balli, concerti e party, ideato da Saul Beretta, direttore artistico e creativo di Musicamorfosi.

“Tre giorni di iniziative ed eventi speciali a misura di grandi e bambini, in compagnia di attori, musicisti e danzatori che animeranno con le loro esibizioni e le loro performance stravaganti le stanze della Reggia”, spiega una nota.

Halloween alla Reggia di Monza: martedì 31 ottobre con la Famiglia Addams

La Famiglia Addams Villa Reale Monza – Ph_MauAnd

Lo scorso anno erano stati 15.000 i visitatori passati dalla Reggia nei giorni di Ognissanti e Monza punta a replicare il successo.

Si comincia martedì 31 ottobre, a partire dalle 16, con le prove aperte dell’Orchestra Canova nella Sala degli Specchi, una delle migliori realtà musicali giovanili in circolazione, diretta da Enrico Saverio Pagano, alle prese con un programma “tenebroso” che verrà eseguito il giorno successivo.

Sempre dalle 16.30 (per tre ore) la Sala del Trono, con piccoli set ogni mezz’ora, ospiterà “La Danza degli scheletri”, il laboratorio con lo Zio Fester (interpretato dall’attore Davide Scaccianoce). Dalle 20 a mezzanotte nel Salone da Ballo andrà in scena il Gran Ballo degli Addams: una serata per tangueri con musica dal vivo. A partire dalle 21.30, la Sala degli Specchi sarà location del Wednesday Techno Party, con Mercoledì mentre i grandi si divertono con il tango in un party a base di musica elettronica e techno, grazie alla Mefisto Brass.

Halloween alla Reggia di Monza: 1 e 2 novembre

Mercoledì 1 novembre la Reggia attende tutti a partire dalle ore 11. Il Salone delle Feste ospiterà una milonga “terrificante”, cioè una maratona di tango (fino alle 18.30) tra le opere d’arte della Biennale Giovani, con vista sul Belvedere della Reggia: in programma ogni ora un’esibizione tanguera in compagnia di Morticia (interpretata da Clelia Fumanelli), Gomez (Riccardo Cabrera) e Vampire, (personaggio inventato e interpretato dalla performer Jessika Santodomingo), cugina di Morticia. Al clavicembalo il maggiordomo Lurch, cioè il musicista Hernàn Fassa.

La Famiglia Addams Villa Reale Monza – Ph_MauAnd

Alle 16.30 nuovo appuntamento con la “La Danza degli scheletri” nella Sala del Trono, mentre alle 17.30 c’è il “concerto da paura” dell’Orchestra Canova. Dalle 21.30 a mezzanotte, un altro Wednesday Techno Party, sempre nella Sala degli Specchi, in compagnia di Mercoledì e della zia Vampire.

Spettacoli e animazioni no-stop, con Vampire e un’altra maratona di tango, caratterizzeranno la giornata di giovedì 2 novembre a partire dalle 11. Dalle 16 alle 19 nella Sala del Trono un’altra volta “La Danza degli scheletri” con lo Zio Fester. Alle 19 nella Sala degli Specchi un altro “concerto da paura” con il violoncellista olandese Ernst Reijseger e il violinista e compositore franco-italiano Mario Forte.

Halloween alla Reggia di Monza: Giardini Reali e mongolfiera

Mongolfiere e Reggia di Monza © Cristina Risciglione

Sempre nell’atmosfera della settimana di Halloween, domenica 29 ottobre, dalle 10 alle 12, il Gruppo FAI Giovani di Monza, in collaborazione con la Reggia di Monza, propone un percorso nei Giardini Reali tra paura, mistero, leggende e aneddoti alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini (prenotazione necessaria su Faiprenotazioni)

Martedì 31 ottobre (dalle 16) e mercoledì 1 novembre (dalle 15) tornano i brividi e le emozioni dei voli vincolati in mongolfiera, decorata a tema Halloween, per chi vorrà ammirare dall’alto la Villa e il parco di Monza (acquisti on line su reggiadimonza.it).

Reggia di Monza: la prova aperta del Requiem di Mozart

Sabato 4 novembre infine, a partire dalle 10.30, la Reggia di Monza ospiterà una prova aperta del Requiem di Mozart, il capolavoro per eccellenza dell’arte funeraria. Un coro di 70 elementi guidati dal Maestro Michele Brescia, in vista del concerto dell’11 dicembre nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano, regalerà ai visitatori otto ore di prove aperte in cui immergersi. Questo progetto speciale è inserito nella nona stagione di “Segni di Bellezza”, in collaborazione con Milano Classica.