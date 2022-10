Gli ex studenti Fabbro e Viganò presentano un lungometraggio al Modigliani di Giussano

Un lungometraggio arrangiato in pieno lockdown, con tutte le restrizioni che ne conseguono, ma che proprio dei limiti dettati dalla pandemia di Covid-19 ha fatto i suoi punti di forza. Si intitola “The Grand Bolero” ed è in concorso per i David di Donatello 2023. La mente ideatrice del progetto è un ex studente dell’indirizzo multimediale del liceo artistico statale Amedeo Modigliani di Giussano, al suo primo esordio nella regia: Gabriele Fabbro. Ma tra la troupe del film, composta da sole otto persone, c’è anche un’altra ex studentessa del Modigliani, Serena Viganò, che ha curato la scenografia, i costumi e il trucco.

Liceo Modigliani: “The Grand Bolero” presentato in sede

Una delle immagini scattate a ricordo dell’iniziativa

Dopo la presentazione in diversi festival internazionali, tra cui l’Austin Film Festival, e la prima nelle sale cinematografiche avvenuta venerdì 21 ottobre al CytyLife Anteo di Milano, i due ex studenti giussanesi, martedì 25 ottobre, hanno fatto ritorno tra i banchi del Modigliani per raccontare agli attuali studenti com’è nato e si è articolato il loro progetto. Un lungometraggio low budget, ambientato in una sola location e girato in pieno lockdown in quattro location tra Lodi, Bergamo e Milano, e incentrato sulla storia di soli quattro personaggi, di cui due di ruolo secondario. “The Grand Bolero” è una storia di forti ossessioni, imperniato su Roxanne (interpretata dall’attrice Lidia Vitale), una rude restauratrice di organi a canne di mezza età, che cerca di reprimere la sua attrazione ossessiva verso Lucia (Ludovica Mancini), la sua nuova giovane assistente muta.

Liceo Modigliani: il film dà voce alla paura del contatto

La sala dove si è svolta la presentazione, gremita

Il film dà voce alla paura del contatto che tutti hanno sperimentato, in un modo o nell’altro, durante la pandemia. «È un thriller romantico bilingue ambientato in una chiesa, in una città non precisata, del nord Italia, durante il lockdown da Covid-19. La maggior parte della sceneggiatura e del parlato è in inglese, per una precisa scelta di marketing. Il nostro obiettivo era portarlo fuori dall’Italia. E forse ci stiamo riuscendo. Abbiamo avuto un grande riscontro nei festival stranieri», ha raccontato Viganò. «Girarlo nel lockdown è stata una grande sfida, proprio per la complessità di trovare location e attrezzature di scena nei mesi in cui l’Italia era completamente bloccata. Ci abbiamo messo circa una trentina di giorni. Poi è seguita la fase di montaggio, curata sempre dal registra Fabbro, durata circa un anno. Ma la pandemia ha giocato anche a nostro favore. Ne è uscito un lungometraggio che ha come punto di forza proprio l’inevitabile carenza di oggetti di scena e risorse dettata dal periodo in cui è stato girato», ha aggiunto. Il film si ispira a “La finestra sul cortile“, capolavoro della storia del cinema di Alfred Hitchcock, ambientato in un’unica stanza. «Anche la scelta delle inquadrature si ispira ad Hitchcock», ha sottolineato la scenografa.

Liceo Modigliani: il debutto nelle sale venerdì 28 ottobre

Un’altra foto a ricordo dell’appuntamento



“The Grand Bolero” debutterà nelle sale cinematografiche di tutta Italia venerdì 28 ottobre. «Attendiamo con palpitazione il riscontro del pubblico e intanto continuiamo a sognare in grande, sperando nella selezione tra i premi David di Donatello», ha concluso Viganò.